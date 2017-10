Carlos Sainz: "En 2018 seré piloto de Renault y mi principal prioridad será darlo todo para ellos"

Carlos Sainz aseguró este jueves, en declaraciones a Motorsport.com, que lo que pueda suceder en 2019, cuando existe la opción de entrar en el equipo principal de Red Bull, "no" le preocupa y remarcó que su "principal prioridad", será "darlo todo" en Renault durante el próximo curso.

"No me preocupa 2019. En 2018 seré piloto de Renault y mi principal prioridad será darlo todo para ellos y para este equipo que ha apostado por mí a corto plazo. 2019 será como tenga que ser, pero no está en mi mente ahora mismo", indicó el madrileño, quien asimismo manifestó su voluntad de firmar buenos resultados. "Esa es la única manera de tener un contrato a largo plazo con Renault, así que eso voy a intentar para que Renault me quiera para el futuro y para que Red Bull me quiera de regreso. Es tan simple como eso. Pero eso se consigue centrándome en 2018 y no pensando en 2019", remarcó Sainz.

Al todavía piloto de Toro Rosso le quedan, sin embargo, cinco Grandes Premios antes de cambiar de equipo, empezando por el de este fin de semana en Japón. "No estoy sufriendo para estar centrado porque siempre que llego a un fin de semana pienso en hacer le mejor trabajo. Tengo el mejor empleo que nunca pude imaginar, que es pilotar un Fórmula Uno en carrera, en circuitos especiales como estos, así que estar motivado y centrado es muy fácil para mí", afirmó.

"Además, tengo buena gente alrededor de mí en Toro Rosso y tras los buenos resultados de Singapur es sencillo seguir apretando", sentenció el español.

Comentarios