Mujeres y hombres y viceversa, Casados a primera vista, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?...Los programas de citas estaban más que inventados cuando, en abril de 2016, First Dates irrumpió en la programación de Cuatro.

Pero lo que en un principio se postulaba como un experimento más de la cadena roja, entre un aluvión de estrenos poco afortunados, fue sin duda la gran sorpresa de la temporada, alcanzando la categoría de 'fenómeno' tras un fructífero verano.

Con el arranque de la temporada 2016/2017, First Dates ya llevaba sobre sus hombros el peso de la parrilla del canal. Ahora bien, ¿ha consolidado su éxito o no es más que un fenómeno pasajero?

A 'First Dates' no le va tan bien como te piensas

First Dates promedió en su estreno (abril de 2016) un sorprendente 7.3% de cuota de pantalla. A partir de entonces, el daiting-show subió como la espuma, alcanzando máximo mensual en agosto de ese mismo año con un espectacular 9.8%. Para aquel entonces ya era una de las ofertas más competitivas del access.

En los meses posteriores, el programa de Carlos Sobera se mantuvo en torno al 8%, pero perdió su privilegiada posición con el inicio del curso, experimentando una tendencia a la baja que se extendió hasta junio [mínimo mensual del formato al promediar un 6,6%].

Aunque durante el verano de 2017, First Dates logró recuperar cierto terreno perdido (julio: 7,7%; agosto: 7,9%), el inicio de temporada puso en evidencia lo que los datos de audiencia llevaban meses manifestado: First Dates no estaba consolidado su éxito.

Solo el pasado mes de septiembre, el espacio anotó un flojo 6,9% de share, casi dos puntos menos (el 25% de su audiencia) que en septiembre de 2016 (8,7%).

laSexta se impone a Cuatro en la lucha del access

A excepción de los meses de verano y las vacaciones de Navidad, en la lucha por el liderazgo del 'access prime time', laSexta se ha impuesto claramente a Cuatro con su ración diaria de El Intermedio.

En el último mes computado, septiembre de 2017, laSexta (8.9%) supera a Cuatro (7.2%) en casi dos puntos (+1.7%), ventaja que ha aumentado respecto a septiembre de 2016. Por aquel entonces la cadena de Atresmedia (9.4%) solo superaba al canal de Mediaset (8.9%) por una diferencia de 5 décimas.

¿Por qué se ha desinflado el fenómeno?

Indudablemente, el producto de Cuatro ha perdido mucha fuerza a lo largo de su primer año de vida y ya no resulta igual de competitivo que entonces.

Ha contribuido especialmente a ese desgaste el propio contenido del programa. Lejos de la frescura que irradiaba First Dates en sus inicios, los comensales que se atreven ahora a buscar el amor ofrecen un rol menos creíble y demasiado edulcorado. Y es que ya lo dijo William Blake: "Todo lo creíble es una imagen de la verdad".

Comentarios