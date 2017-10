La reacción del Rico Pérez con Piqué

La afición de la Selección española volvió a reaccionar durante el partido contra Albania en Alicante. Tan pronto como Gerard Piqué hizo su primer pase del partido las gradas gritaron y se distinguieron pitos.

A pesar de que el recibimiento al del Barcelona no fue tan agresivo como en ocasiones anteriores con la Roja, el Rico Pérez reaccionó en el primer minuto del partido.

Los pitos llegan después de las polémicas declaraciones tras el referéndum del 1-O, en las cuales el jugador blaugrana afirmaba que "me siento muy orgulloso de estar en la selección española". "No es mi caso, pero un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y porque el independentista no está en contra de España" dijo Piqué.

Desde entonces, los polémicos pitos a Piqué han sido centro de atención. El propio jugador admitió que "puedo entender que mis compañeros estén cansados".

