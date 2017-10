Una empresa frutera extremeña jura bandera para apoyar a la sociedad catalana

Con el objetivo de mostrar su apoyo a los ciudadanos catalanes, que siendo españoles "están siendo humillados y acosados en España", tal y como asegura en su publicación de Facebook, la empresa agropecuaria extremeña Frutas Montijo S.L. ha decidido subir a las redes sociales un vídeo en el que varios empleados juran bandera con el himno español de fondo.

Esta empresa pacense, que trabaja con varias empresas catalanas, dice saber de primera mano que los catalanes que se sienten españoles lo están pasando mal debido a la tensión entre España y Cataluña. Por esa misma razón, los trabajadores de la compañía decidieron, tal y como explica al diario Hoy el director de ventas de Frutas Montijo Gonzalo Pozo, subir un vídeo para mostrar su apoyo a sus clientes.

Así se gestó la jura de bandera

A principios de año, la empresa colgó una bandera de España y otra de Extremadura en cada esquina de la nave. Los rayos del sol del verano provocaron que la bandera perdiera su color original, por lo que la decidieron reemplazarla por una nueva, que sería mucho más grande.

Cuando la nueva bandera española llegó a la nave, los trabajadores decidieron hacer la jura de bandera en apoyo a los catalanes y los Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como explica Gonzalo Pozo: "Fue una idea de los trabajadores. Íbamos a hacer el cambio cuando los propios empleados dijeron que por qué no hacíamos antes una jura de bandera. Me pareció bien y me dije que entonces había que grabarlo en vídeo".

En apoyo a los Cuerpos de Seguridad del Estado

En este vídeo, de 48 segundos de duración, los empleados de la empresa desfilan por la nave y besan la bandera de España con el himno nacional de fondo. Mientras tanto, Gonzalo Pozo es el encargado de sostener la bandera atada al mástil.

Después de que todos los empleados juraran bandera, Pozo grita '¡Viva España!' y '¡Viva la Guardia Civil', mientras que el resto de la plantilla le acompaña. En apenas 48 horas, el vídeo se ha viralizado, ha superado el medio millón de visitas y ha generado un gran número de reacciones a través de las redes sociales.

