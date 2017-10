¿El gol más fácil de la carrera de Drogba?

Didier Drogba sigue jugando al fútbol en Estados Unidos. El delantero de Costa de Marfil continúa haciendo goles en la tercera división de la liga americana, la United Soccer League.

A sus 39 años sigue marcando las diferencias en el terreno de juego a pesar de llevar ya casi 20 años como profesional. Esta temporada juega en el Phoenix Rising Football Club.

Este fin de semana, el equipo de Phoenix se impuso por 2-0 al Rio Grande Valley FC, siendo Drogba uno de los protagonistas del partido. El ex del Chelsea marcó el segundo tanto, aunque seguramente éste no hubiera llegado de no ser por el portero.

En un libre directo sin mucha dificultad, el cancerbero, en lugar de despejar hacia afuera, lo hizo hacia su propia portería, acercando aún más al equipo de Phoenix a la victoria. Sin duda un gol que deja claro que se trataba de un encuentro de tercera división.

