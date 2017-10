Borrell, a las empresas que se marchan: "¿No lo podíais haber dicho antes?"

El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha criticado este domingo a las empresas que anuncian su cambio de domicilio social fuera de Cataluña ahora que temen una declaración de independencia: "¿No lo podíais haber dicho antes?".

"Todo lo que dijísteis en privado ¿por qué no lo decíais en público", les ha preguntado durante su discurso al final de la manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) en Barcelona a favor de la unidad de España y contra la independencia de Catalunya.

Para el también exministro socialista, "si lo hubiesen dicho, quizá no estaría pasando" lo que está pasando ahora en Cataluña, y ha constatado que los empresarios en general sólo han opinado abiertamente en privado durante el proceso soberanista.

"Todos tenemos un poco de culpa"

"Todos tenemos un poco de culpa de haber callado demasiado", ha dicho también Borrell, y ha pedido que ahora haya mucha serenidad ante la posibilidad de la declaración de independencia de Cataluña. "Nada de boicots, nada de ofensas. Trabajemos todos juntos para que vuelva la sensatez", y se ha dirigido en concreto a los manifestantes llegados de fuera de Cataluña.

Les ha pedido incluso que compren una botella de cava catalán al volver a sus localidades de origen, porque ha oído que las ventas han bajado, y un descenso puede implicar que haya más parados en Cataluña.

Sólo el juez envía a prisión

Josep Borrell también ha pedido evitar una de las consignas que se han coreado en la manifestación, 'Puigdemont, a prisión': "A la prisión sólo va quien dice el juez que debe ir". "Os pido que extendamos el respeto, que reconstruyamos el afecto, que nos queramos", ha insistido.

"Hay que hacer un llamamiento a la serenidad y la razón, pedir el máximo respeto por los demás; el mismo que pedimos para nosotros", ha dicho también. Por eso, ha reiterado una vez más ante todos los que quieren una España unida y rechazan una declaración unilateral de independencia: "Mucho cuidado con lo que hacemos los próximos días".

Crítica a Forcadell y al Govern

Borrell ha criticado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al acusarla de contradecirse con su propio cargo, por el cual representa a todos los partidos de la cámara: "Si se atreve a decir que los que votan a determinados partidos políticos no son catalanes, es que han perdido el conocimiento".

"¿A usted no se le pasó por la cabeza que antes de decir estas cosas hubiese tenido que dimitir como presidenta?", le ha preguntado, y ha apoyado que los votantes de estos partidos también son catalanes.

Además, ha aludido implícitamente al conseller de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull: "Dice que quienes no estaban de acuerdo con el referéndum es porque no son ciudadanos, sino súbditos". Borrell le ha replicado dirigiéndose a los manifestantes: "No sois súbditos, y estáis hoy aquí y habéis venido tantos precisamante para decir que sois tan ciudadanos de Cataluña como ellos".

En referencia a todo el Govern, les ha acusado de engañar a los catalanes: "Ustedes se creen sus propias mentiras", y les ha avisado de que lo que defienden es lo contrario al ideal europeo, que es respetar la ley y la solidaridad, por lo que ha augurado que la UE no les hará caso.

En inglés y francés, ha asegurado que la situación de Cataluña no es el caso de Argelia cuando era colonia francesa ni el de Lituania cuando se sentía oprimida por la URSS.

Comentarios