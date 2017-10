Astérix compite con el Auriga Enmascarado en una Italia dividida

Una Italia dividida en regiones que quieren mantener su independencia y que el poderoso Julio César quiere unir es el escenario de las nuevas aventuras de Astérix y Obélix. No es ningún guiño a la actualidad, o quizá sí, sonríen los autores. Una carrera de carros entre pueblos itálicos que ven con malos ojos la hegemonía de Roma…

Viñeta de 'Astérix en Italia'. / asterix.com

En diez días estará a la venta en 25 países, también en España “Astérix en Italia”. Es álbum número el 37 de los famosos galos, el tercero realizado a dúo por el guionista Jean-Yves Ferri y el dibujante Didier Conrad. Albert Udezo, cocreador con el inolvidable René Goscinny de los personajes del cómic de éxito mundial, no podía soñar mejor regalo que el que le ofrecen los autores del nuevo episodio, una aventura que se desarrolla en el país de sus orígenes.

Él álbum hace el número 37 y tiene 48 páginas. / asterix.com

“Cuando me puse a escribir me pregunté dónde no habían estado todavía los personajes. Cierto, Roma había sido ya explotada como escenario, pero el conjunto de Italia, que es muy diversa, jamás”, explicó Ferri al presentar la edición en París.

Siguiendo la máxima de Alfred Hitchcock de que “cuanto mejor es el malo, mejor es la película”, Ferri y Conrad han introducido el misterioso auriga enmascarado: ¡Coronavirus el campeón romano de las MCDLXII victorias! Pero en la carrera de carros por las vías romanas “es Obélix esta vez el que dirige la historia”, confiesa el dibujante.

Isabelle Magnac, responsable de las ediciones René, alabó “el inmenso talento del guionista y dibujante” que prolongará el éxito de Astérix. “Astérix es un monumento en el cine, es también un parque de enorme éxito, una gran aventura en el mundo digital, pero sobre todo un gigante en el cómic, 370 millones de álbumes vendidos en el mundo, si lo pusiéramos uno tras otro darían dos veces la vuelta a la tierra”, agregó.

