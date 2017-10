Bale no está entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro. El galés no aparece en la lista de candidatos a ganar el prestigioso trofeo que se entregará en diciembre. A pesar de no estar Bale, el Real Madrid es el equipo con más jugadores en la lista que se ha hecho pública este lunes.

Al portugués Cristiano Ronaldo -favorito para sumar su quinto Balón de Oro, el segundo consecutivo, que será anunciado en diciembre-, el español Sergio Ramos, el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos, que ya estaban en la lista de los 30 finalistas del año pasado, se suman en esta ocasión el español Isco Alarcón, el francés Karim Benzema y el brasileño Marcelo.

David de Gea es, junto con los dos madridistas, el tercer español de la lista y el único jugador del Manchester United en la misma, además de una de las 17 novedades con respecto a 2016.

El Barcelona, que el año pasado tenía a cuatro jugadores, se queda sólo con el argentino Leo Messi -cinco veces ganador- y el uruguayo Luis Suárez, puesto que el español Andrés Iniesta -segundo en 2010 y tercero en 2012- se ha caído de la lista y el brasileño Neymar, que repite, se ha ido al París Saint-Germain.

Precisamente el conjunto francés es el segundo que más jugadores tiene, tres, puesto que además del brasileño están sus dos compañeros de tridente, el uruguayo Edinson Cavani -que regresa a la lista tras dos años de ausencia- y el francés Kylian Mbappé, que hace su primera incursión a sus 18 años.

Del Atlético de Madrid, finalista en 2016 de la Liga de Campeones, solo sobrevive el francés Antoine Griezmann -tercero de la pasada edición tras Ronaldo y Messi-, a quien se une el meta esloveno Jan Oblak, mientras que se caen el defensa uruguayo Diego Godín y el centrocampista español Koke.

También cuenta con dos representantes el otro finalista de este año de la Liga de Campeones, la Juventus de Turín, el argentino Paulo Dybala y el incombustible meta italiano Gianluiggi Buffon, de 39 años, mientras que el defensa Leonardo Bonucci cuenta como jugador del Milan, a quien fue traspasado en verano procedente de la Juve.

Dos jugadores tienen también el Chelsea -el francés N'Golo Kanté y el belga Eden Hazard-, el Liverpool -el brasileño Coutinho y el senegalés Sadio Mané- y el Bayern de Múnich -el polaco Robert Lewandowski y el alemán Mats Hummels-.

A sus 31 años regresa a la lista de finalistas el colombiano Radamel Falcao, quinto en 2012, pero ausente de los finalistas desde el año siguiente y que ha visto premiada su gran temporada con el Mónaco, a quien contribuyó a ganar al campeonato de Francia con 21 tantos.

Entre las sorpresas de la nueva lista destacan el atacante inglés de Tottenham Harry Kane, máximo goleador de la pasada Premier, el bosnio de la Roma Edin Dzeko, o el belga del Nápoles Dries Mertens, los dos máximos goleadores de la liga italiana.

También aparece el máximo goleador de la liga alemana, el gabonés Pierre-Emerick Aubemeyang, del Borussia Dortmund, que ya estaba en la lista del año pasado.

Por países, Francia es el mejor representado, con cuatro futbolistas -Kanté, Griezmann, Benzema y Mbappé-, por delante de Brasil -Neymar, Marcelo y Coutinho-, España -Ramos, De Gea e Isco- y Bélgica -Mertens, De Bruyne y Hazard-, mientras que Arentina -Messi y Dybala-, Uruguay -Suárez y Cavani-, Italia -Buffon y Bonucci- y Alemania -Kroos y Hummels- tienen dos.

Argentina pierde a dos candidatos con respecto a la lista del año pasado, los atacantes Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, mientras que se pierde el único chileno que aparecía, Arturo Vidal, del Bayern de Múnich.

Portugal, que gracias a su victoria en la Eurocopa el año pasado situó a tres finalistas para el prestigioso galardón, se queda solo con Ronaldo -se cayeron Pepe y el meta Rui Patrício-, mientras que el Leicester, que tenía dos representantes tras haber ganado la Premier inglesa, no cuenta con ninguno.

