Nico Rosberg sobre Alonso: "Elegir los equipos mal no es mala suerte"

Nico Rosberg tomó la decisión de retirarse tras ganar su primer título mundial de Fórmula 1 el año pasado. En una entrevista a Manuel Franco, compañero del Diario AS, dice no arrepentirse: "El primer título ya es bastante, me siento bien".

También opina sobre la situación actual de Fernando Alonso: "No es mala suerte, han sido sus decisiones, elegir mal los equipos no es mala suerte. No se puede decir eso porque es también una parte de ser piloto, tienes que manejar bien eso, tener el coche para ganar, eso es parte de ser piloto, puede ser el mejor piloto del mundo, pero si siempre lleva el coche malo, no ganas".

Sin embargo, augura un "buen" futuro para McLaren Renault, la que dice es "la única opción" para Alonso: "Creo que puede ser una buena combinación y ayudarse mutuamente y conseguir buenos resultados. Creo que el año que viene podrán luchar por podios".

Respecto al Mundial actual, cuyo funcionamiento le "gusta", opina que Hamilton "tiene todo de cara hasta el final de temporada".

Comentarios