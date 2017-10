El enredo de Pablo Casado al insinuar que Puigdemont puede acabar como Companys

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, después de la reunión del Comité de Dirección. Ha vuelto a pedir a la Generalitat que regrese a la senda de la legalidad y se ha enredado a la hora de aventurar lo que puede pasar mañana cuando está prevista la comparecencia de Carles Puigdemont en el parlament de Cataluña.

Ha recordado que la semana pasada fue el aniversario de la fecha en la que Lluís Companys declaró la independencia para decir que espera que la historia no se repita. Ha hecho alusión también, sin decirlo explícitamente, a la forma en la que acabó el que fue presidente de la Generalitat.

"Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha dicho Pablo Casado. Lluís Companys fue fusilado el 15 de octubre de 1940, en el castillo de Montjuic. Ante este enredo, el dirigente del PP ha aclarado la intención de sus palabras. Ha explicado que no se refería a esta circunstancia sino a su final político.

