'The Walking Dead' y su 'spin off' unirán sus caminos en 2018

El creador de 'The Walking Dead' Robert Kirkman ha revelado, durante la Comic Con que se ha celebrado a lo largo de este fin de semana en Nueva York, que 'The Walking Dead' y su 'spin off', 'Fear The Walking Dead', tendrán un 'crossover' en 2018. Por lo tanto, será la primera ocasión en la que ambas series cruzarán sus caminos en pantalla.

Desde que 'Fear The Walking Dead' se estrenara en 2015, los seguidores de 'The Walking Dead' esperaban que las tramas de ambas series se cruzaran en algún momento. Han tenido que pasar dos años hasta que, el creador de la serie madre ha dado a conocer que este esperado 'crossover' tendrá lugar en 2018 en una de las dos series.

Carl se encuentra con un nuevo personaje

Durante el evento, celebrado en el Teatro del Madison Square Garden, Robert Kirkman ha explicado, tal y como cuenta el medio especializado Variety, que un personaje de una de las series se pasará a la otra. No obstante, el creador de la serie no ha querido revelar el nombre del personaje que aparecerá en la otra serie: "Es un personaje que no voy a nombrar, tendréis más noticias en los próximos meses".

El equipo de 'The Walking Dead' también ha aprovechado la convención para presentar un nuevo tráiler de la octava temporada de la serie, que se estrenará el próximo 22 de octubre en Estados Unidos. En este adelanto Carl, el hijo de Rick Grimes, se encuentra con un nuevo personaje al que no se le llega a ver el rostro. Por lo tanto, este podría ser alguno de los que completan el reparto de 'Fear The Walking Dead'.

La guerra continúa

En esta nueva temporada, que llegará a AMC el próximo 22 de octubre, Rick y su grupo le declararán la guerra a Negan y sus fuerzas. Para esta nueva entrega, 'Los Salvadores' se han reforzado y han añadido nuevos hombres a sus filas. Mujeres y hombres mejor equipados y más preparados para hacer frente a alianza entre los refugios de Alejandría, Hilltop y el Reino, liderada por el Rey Ezequiel y Rick Grimes.

La que será la octava temporada de la serie contará, una vez más, con 16 capítulos y estará dividida en dos partes. La primera comienza este mes y la segunda parte, en febrero de 2018. Mientras tanto, 'Fear The Walking Dead' finalizará su tercera temporada el próximo 15 de octubre. Una serie que ha visto una gran caída en la audiencia desde su primera temporada. Por lo tanto, el objetivo de los creadores de ambas series sería cruzarlas con el objetivo de potenciar 'Fear The Walking Dead' y que cada vez sean más los seguidores del apocalipsis zombi que se enganchen al 'spin-off'.

