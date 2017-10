Aluvión de críticas al programa de Toñi Moreno por la entrevista a Chapis

Viva la vida, el programa presentado por Toñi Moreno, se convirtió este domingo en objeto de debate tras ofrecer a la audiencia una de sus entrevistas más polémicas, esta vez a cargo de Chapis.

El que fuera presentador de ¿Qué me dices? acudió al espacio de Telecinco para recordar su paso por el mítico espacio que presentó durante tres años junto a Belinda Washington.

Pero lo que pretendía ser un bonito homenaje a uno de los rostros imprescindibles de los 90 se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para Toñi Moreno y compañía.

Toñi Moreno, en el punto de mira

Aunque en un principio llamó la atención el comportamiento de Chapis, fueron las preguntas de la propia presentadora y su plantel de colaboradores lo que realmente indignó a la audiencia.

"¿Tú padre se murió electrocutado, no? ¿Tu novia te dejó, no? ¿Te dio un ictus, no?". Estas fueron solo algunas de las preguntas que el equipo de Viva la vida dedicó a un Chapis visiblemente alterado que no reunía todas las condiciones para estar sentado en un plató de televisión.

Como era de esperar, las redes sociales, y en concreto Twitter, sirvieron de altavoz para todos aquellos espectadores que manifestaron su descontento con y para el programa de Mediaset España.

#VivaLaVida39 que lastima me da ver asi a #Chapis este hombre no está para salir en tv,no se le entiende,no contesta las preguntas ufff pic.twitter.com/U4Rg86OmID — Lena (@las3heridas) 8 de octubre de 2017

Toñi, poco acertada diciendo que Chapis no vocaliza. Tuvo un ictus cerebral. #VivaLaVida39 — Montse Sanjuan (@msanj10) 8 de octubre de 2017

Tras la entrevista de Toñi Excrecencias Moreno a Chapis en #vivalavida39, no se le debería dar voz ni en 'Radio Patio'. — La Yaya Tartaja (@YayaTartaja) 9 de octubre de 2017

Creo que todo el mundo hemos querido a #Chapis por eso nos da penila el verlo así #VivaLaVida39 — olga carrasco (@olguitavilanova) 8 de octubre de 2017

Madre mía la entrevista a Chapis en #VivaLaVida39.

- ¿Tu padre murió electrocutado, no?

-¿Te dio un ictus, no?

- ¿Te dejó tu novia, no? — Álvaro Palazón 📺 (@alvaromenlon) 8 de octubre de 2017

