Los tres muebles de Ikea más difíciles de montar para sus clientes

Todo parece un mundo de rosas cuando compras ese mueble de Ikea que se monta en tres sencillos pasos. La mesa Lack es, sin duda alguna, la representación de que algo bueno, bonito y barato puede montarse en cuestión de minutos. No obstante, no todos los muebles de la multinacional sueca son tan fáciles de montar. Si eres de esas personas a las que les sobran tornillos al acabar de montar tu mueble, o los que no son capaces de descifrar las instrucciones, aquí tienes los muebles más difíciles de montar.

Con el objetivo de descubrir cuáles son los muebles más difíciles de montar, un usuario de Reddit pidió, a través del foro, la opinión de otros clientes e incluso de trabajadores de Ikea. En cuestión de minutos, llegaron las primeras respuestas. Usuarios de todo el mundo ofrecieron su punto de vista y narraron sus experiencias a la hora de montar estos muebles. Ahora Apartment Therapy da a conocer cuáles han sido, bajo el punto de vista de los usuarios de Reddit, los muebles más difíciles de montar.

Stuva: el mueble con cama alta que también es un escritorio

En primer lugar, los clientes de Ikea han escogido el mueble con cama alta Stuva. Se trata de un mueble que incorpora una cama alta con su respectiva escalera para acceder a ella, un armario para guardar la ropa del niño o la niña, una estantería para guardar libros o juguetes y un escritorio para realizar los deberes: "Una habitación para dormir, estudiar, guardar y organizar cosas, jugar y descansar que solo ocupa 2 m2.", tal y como explica Ikea en su página web.

Tal y como explica uno de los empleados de la multinacional, cada vez que tiene que montar uno de estos muebles sabe que va a estar "atascado" con él durante un par de horas. El empleado explica que es el más complicado debido a su tamaño y porque debe estar muy bien fijado para que sea lo suficientemente seguro para el niño. Además, según relata el empleado, es complicado estabilizar la estructura: "Cada vez que nos decían que había que montar uno de estos muebles se escuchaban soplidos constantemente".

Brimnes: el diván con dos cajones y dos colchones

En segundo lugar destaca el diván con dos cajones y dos colchones Brimnes. Bajo el punto de vista de los usuarios de Reddit, los cajones inferiores de este diván son los más difíciles de montar en lo que respecta a muebles con cajones de Ikea. Algunos clientes explican que han llegado a estar un día entero para montar este mueble.

Uno de ellos reconoce que, a pesar de ver un gran número de vídeos en YouTube, en el que un tercer usuario montaba el mueble, ha sido incapaz de montarlo por sí mismo, por lo que ha necesitado la ayuda a sus amigos para finalizar el trabajo. Mientras tanto, Ikea lo define como "una solución muy práctica para espacios reducidos."

Trysil: la estructura de cama que es más difícil de lo que parece

Lo que a simple vista parece ser un mueble fácil de montar, la estructura de cama Trysil es más compleja de lo que parece. Este producto, que combina perfectamente con el resto de muebles de la línea Trysil, tal y como explica la compañía, es la manera perfecta de relajarse y desconectar antes de apagar la luz.

Uno de los clientes asegura que el marco interior de esta estructura es lo que complica el montaje de este mueble. Al mismo tiempo, recomienda montarla en una habitación amplia puesto que él, en un espacio reducido, lo pasó muy mal: "Fue una auténtica pesadilla". ¿Cuál es para ti el mueble más complicado de montar?

