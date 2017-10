Preocupantes declaraciones de 'Malcolm': "Apenas recuerdo la serie"

Frankie Muniz vuelve a la primera línea de la televisión como concursante titular de Dancing with the stars, el concurso estadounidense que tiene muchas similitudes con el olvidado ¡Mira quién baila!.

Muy sonado ha sido precisamente el debut del que fuera protagonista de la mítica Malcolm al dar unas preocupantes declaraciones en las que habló de sus problemas de salud y la serie que le dio la fama, según recoge el medio Entertainment Weekly. "He tenido nueve conmociones cerebrales y varios mini-infartos cerebrovasculares".

Frankie Muniz concursa ahora en el programa 'Dancing with the stars' / ABC

Hay que recordar que en 2012 y en 2013, el actor sufrió varios derrames cerebrales que le dejaron secuelas irreversibles. De hecho, Frankie Muniz ha admitido en el programa que le cuesta recordar las experiencias que ha vivido: "Apenas recuerdo la serie. Casi siento como si no fuera yo".

En este sentido, el propio Bryan Cranston (Breaking Bad), su padre en Malcolm, quiso mostrar su apoyo a Frankie Muniz en Dancing with the stars: "Le dije a Frankie que no se preocupara por lo que recuerda y por lo que no porque siguen siendo sus experiencias".

Y continúa: "Ese será mi trabajo: recordarle la vida tan plena que tuvo con Malcolm".

'Malcolm', la serie que le dio la fama

A pesar de su labor como músico, escritor, productor, Frankie Muniz se ganó la fama al conquistar a una audiencia mundial con su rol protagónico en Malcolm. De hecho, la serie le valió para hacerse con un Premio Emmy y dos nominaciones a los Globos de Oro.

