Tusk reclama a Puigdemont un paso atrás para facilitar el diálogo

Es la primera vez que la Unión alza la voz para afirmar que lo que pase hoy en Catalunya puede tener consecuencias enormes para todos: Catalunya, España y la Unión Europea.

Lo ha dicho Donald Tusk. El presidente del Consejo Europeo ha tomado la palabra para decirle a Puigdemont que no declare la independencia hoy y asegurar que ha pedido a Rajoy que resuelva el problema sin el uso de la fuerza.

“La fuerza de los argumentos ha de ser superior al argumento de la fuerza”, ha dicho Tusk entre el aplauso de los representantes de las regiones y los ayuntamientos europeos que asisten a este pleno del Comité de las Regiones momentos antes de iniciar un debate monográfico sobre la situación en Catalunya y en España.

“Me van a permitir que en estos momentos extraordinarios para Catalunya y España me dirija en su presencia al Presidente de la Generalitat de Catalunya, el señor Carles Puigdemont”. Después de meses ignorando su existencia es la primera vez que en nombre de la Unión alguien le pide de manera directa que no rompa la opción de dialogar y que busque una salida a los problemas dentro del marco constitucional.

“Me dirijo a usted no sólo como Presidente del Consejo de la UE sino como europeísta, regionalista y alguien que ha conocido las cargas policiales. También como alguien que ha dirigido un país grande”, ha dicho Tusk, recordando que llegó a las Instituciones europeas como Primer Ministro de Polonia.

“He pedido al Primer Ministro Rajoy que no use la fuerza y que busque el dialogo por que la fuerza de los argumentos es mejor que el argumento de la fuerza”, ha dicho Tusk antes exigir a Puigdemont que no rompa con su anuncio de hoy la posibilidad de abrir este diálogo.

“Hoy tengo que reclamarle a usted que en respeto al orden Constitucional no anuncie nada que convierta en imposible el diálogo”. Ha dicho con extrema claridad Tusk antes de continuar: “la diversidad no puede basarse en el conflicto cuyas consecuencias en este tema serían nefastas para Catalunya, España y para Europa”.

Una declaración que rompe con el discurso neutro que la UE había mantenido hasta hoy y demuestra la enorme preocupación ante un proceso de independencia que la Unión no desea ni podría apoyar si se formula fuera del consenso constitucional.

La intervención de Tusk se ha producido antes de que los representantes de las regiones y los ayuntamientos europeos abrieran un debate monográfico sobre esta crisis, “Nadie puede dudar que España es una democracia” ha declarado Ximo Puig, el Presidente de la Generaltiat Valenciana antes de asegurar que España tiene instrumentos para resolver el problema a través del diálogo.

“La constitución puede modificarse” ha asegurado el Presidente de Extremadura, Fernandez Vara antes de precisar “pero no por una sola región”.

Fernanado López Miras, Presidente de Murcia ha clausurado su intervención con vivas a España y al rey, tras encarase con el representante de la Generalitat ante la Unión que previamente había asegurado que “Catalunya espera este diálogo desde hace muchos años”.

Amadeu Altafaj ha hablado en catalán y reivindicado el derecho de Catalunya a decidir ser “lo que quiera”. Mientras y fuera del recinto del Comité de las Regiones, Martin Selmayr, jefe de gabinete de Jean Claude Juncker, declaraba en un intervención ante los diplomáticos que siguen cuestiones de defensa, “todo el apoyo a España” ante lo que pueda pasar esta tarde y garantizaba que Jean Claude Juncker “está siguiendo minuto a minuto el tema”.

