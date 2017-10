La app que te permitirá contestar automáticamente mensajes de WhatsApp

¿Echas en falta un contestador automático de mensajes para WhatsApp? Por el momento, el servicio de mensajería instantánea no cuenta con esta característica que puede resultar de gran utilidad para gestionar conversaciones cuando estamos en una reunión o conduciendo y no podemos atender al teléfono móvil.

No obstante, gracias a las aplicaciones de terceros fabricantes, enviar respuestas automáticas es posible. Si te vas de viaje o no vas a estar disponible en las próximas horas, tan solo tienes que descargarte una app como WhatReply, que te permita responder a los mensajes de terceras personas, y explicarles que, durante las próximas horas, no podrás atender a sus mensajes.

Cómo programar mensajes automáticos

Una vez hayas descargado esta aplicación, tan solo tendrás que acceder a ella y otorgarle los permisos pertinentes para que la app pueda trabajar en tu cuenta de WhatsApp. A continuación te aparecerá el menú principal de la aplicación, donde podrás determinar el tiempo que tiene que pasar para que WhatReply envíe el mensaje que tú le hayas ordenado.

Al mismo tiempo, también podrás modificar el mensaje que quieras mandar a tus contactos mientras estés ocupado. A pesar de que este mensaje será el mismo para todos los contactos, podrás personalizarlo para cada contacto en las opciones avanzadas del sistema. Tras completar este paso, tan solo tendrás que habilitar el servicio y dejar el móvil. Cada vez que recibas un mensaje, WhatReply contestará por ti.

WhatReply y otras apps que te ayudarán a mejorar tu experiencia en WhatsApp

WhatReply es una aplicación muy útil para enviar mensajes de WhatsApp de forma automática. Un servicio que no incorpora la plataforma de mensajería instantánea pero que muchos usuarios de la misma llevan pidiendo desde hace mucho tiempo. Esta app se une a otras que mejorarán tu experiencia de WhatsApp de las que ya te hemos hablado.

Desde Voicer, la aplicación que te ayudará a transcribir audios a texto, hasta Seebye Scheduler, una app que programará mensajes de WhatsApp para mandarlos a una hora en concreto. Las aplicaciones de terceros pueden ayudarte a mejorar tu experiencia en WhatsApp.

