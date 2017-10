Así será la futura Liga de Naciones

España y todas las selecciones dependientes de la UEFA iniciarán una nueva aventura en el otoño de 2018. Se trata de la Liga de Naciones -la UEFA Nations League- una competición que se celebrará en la mayor parte de las fechas que hasta ahora se utilizaban para partidos amistosos y que se disputará cada dos años y que no sustituye a la Eurocopa.

Se trata de un torneo compuesto por varias ligas. La máxima categoría, conocida como Liga A, estará compuesta por doce selecciones en las que se encuentra España. Además, estarán Alemania, Portugal, Bélgica, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Polonia, Islandia, Croacia y Holanda. Todas ellas han entrado en esa liga por ser las que tienen el mayor coeficiente de la UEFA.

La Liga A se dividirá en cuatro grupos de tres selecciones. Los ganadores de cada grupo se enfrentarán en las semifinales de la Liga de Naciones. Después habrá una final y un partido por el tercer y cuarto puesto. En la primera edición, la fase final -a partir de semifinales- se jugará entre el 5 y el 9 de junio de 2018.

Ascensos y descensos

el calendario Sorteo de la fase de grupos: 24 de enero de 2018. Jornada 1: 6 - 8 de septiembre de 2018 Jornada 2: 9 - 11 de septiembre de 2018 Jornada 3: 11 - 13 de octubre de 2018 Jornada 4: 14 - 16 de octubre de 2018 Jornada 5: 15 - 17 de noviembre de 2018 Jornada 6: 18 - 20 de noviembre de 2018 Sorteo de la fase final: principios de diciembre de 2018 Fase final: 5 - 9 de junio de 2019 Sorteo de los play-offs de la EURO 2020: 22 de noviembre de 2019 Play-offs de la EURO 2020: 26 - 31 de marzo de 2020

La Nations League cuenta con una segunda categoría, la Liga B, en la que están Austria, Gales, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Ucrania, República de Irlanda, Bosnia y Herzegonina, Irnalda del Norte, Dinamarca, República Checa y Turquía. El ganador de cada grupo subirá a la Liga A. En la máxima categoría perderá su sitio el último de cada grupo. Los últimos de cada grupo de la Liga B bajará a la C.

Esta Liga C estará compuesta en su primera edición por Hungría, Rumanía, Escocia, Eslovenia, Grecia, Serbia, Albania, Noruega, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finlandia, Chipre, Estonia y Lituania. Se repartirán en tres grupos de cuatro equipos y uno de tres selecciones. Subirá cada campeón de grupo y, de nuevo, perderá la categoría el último.

La última categoría, la Liga D, estará integrada por Azebayán, Macedonia, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Letonia, Islas Feroe, Luxemburgo, Kazajistán, Moldavia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marion y Gibraltar. Se repartirán en cuatro grupos de cuatro. Subirá a la Liga C el primero de cada uno de ellos.

Billetes para la Eurocopa

El torneo también establece un sistema por el que algunas selecciones pueden ganarse un puesto para la Eurocopa. Las cuatro selecciones mejor clasificadas en la Liga de Naciones que no se hayan ganado un billete en la fase de clasificación competirán en un play-off en el que una de ellas estará en la fase final.

No será un privilegio solo para los equipos que estén en la Liga A, ya que ese mismo criterio se utilizará en el resto de campeonatos. Tanto en la Liga B como en la C y la D, los cuatro mejores equipos que no se hayan ganado su participación en la Euro podrán competir en un play-off por un billete.

Comentarios