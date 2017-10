La ATP se pone seria con Kyrgios

La ATP volvió a sancionar hoy al tenista australiano Nick Kyrgios por su conducta antideportiva después de que ayer abandonara sin dar explicaciones el partido que estaba disputando en el Masters 1000 de Shanghái tras perder el primer set.

Según confirmaron a Efe fuentes de la ATP, el jugador será sancionado por el momento con una multa de 21.085 dólares, cantidad correspondiente a lo ganado en la primera ronda del torneo, por no haber acudido al doctor para un reconocimiento nada más retirarse del partido. Horas después de su abandono, Kyrgios, a través de un mensaje en las redes sociales, atribuyó su retirada a un problema estomacal que le impedía jugar en óptimas condiciones.

Sin embargo, se fue de la pista sin dar explicaciones. Nada más perder el primer set en el decisivo decimotercer juego ante el estadounidense Steve Johnson se dirigió al juez de silla, le estrechó la mano y se marchó de la pista. Por todo ello, la ATP ha ampliado la sanción a 10.000 dólares más por conducta antideportiva, una sanción que podría ampliarse si se decide continuar con la investigación.

"He estado luchando contra un virus estomacal durante las últimas 24 horas. He intentado estar listo, pero ha sido muy duro en la pista hoy, algo que creo que era bastante evidente desde el primer punto", publicó el tenista en el mensaje, que no ha convencido al máximo órgano regulador del tenis.

El tenista, número 21 del mundo, y que recientemente jugó la final ante el español Rafael Nadal en el Abierto de China, ya fue castigado el año pasado por la ATP a pagar 25.000 dólares y a una suspensión temporal por haber cometido una ofensa mayor a la integridad del juego.

Según concluyó la investigación, en un partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai el tenista habría decidido dejarse ganar en algunos puntos, en su duelo contra el alemán Mischa Zverev, tal y como había hecho en Wimbledon contra el francés Richard Gasquet el año anterior.

