Sergi Bruguera: “Siempre me quedó no ganar la Copa Davis”

Sergi Bruguera y Anabel Medina toman el mando del tenis español. Ambos han sido presentados este miércoles como capitanes de Copa Davis y de Copa Federación, respectivamente, para los dos próximos años una vez que la Real Federación Española de Tenis cerró el acuerdo para dividir de nuevo ambos cargos después de tres años de capitanía unificada con Conchita Martínez al frente.

Bruguera, ex número tres del mundo, campeón de una medalla de plata olímpica y de dos Roland Garros (1.993 y 1.994), afronta el reto de ser el capitán de un combinado que regresa al Grupo Mundial con el objetivo de recuperar el puesto perdido y el cetro que a él se le resistió como tenista. “Para mí es un orgullo ser capitán de Copa Davis, es increíble estar aquí. He jugado mucho, he tenido victorias muy buenas pero me quedaron dos cosas: ganar el torneo de Barcelona, que ya no podré, y la Copa Davis, y me encantaría ganarla siendo el capitán, siempre se me quedó en el corazón no ganarla y espero tener la oportunidad ahora” ha reconocido en su puesta en escena.

Sergi Bruguera fue elegido tras la renuncia de Juan Carlos Ferrero y tras aceptar los jugadores su nombramiento, con los que el propio capitán habló personalmente, algo que “para mí era lo principal para aceptar la capitanía, que los jugadores quisiesen que fuese yo y estuviesen de acuerdo. Me ha hecho ilusión ver el recibimiento y ver las palabras de los jugadores. Me da mucha energía”.

El estreno de Bruguera como capitán será en la eliminatoria ante Gran Bretaña en el regreso al Grupo Mundial, una eliminatoria que se celebrará en los primeros días de febrero, en suelo español.

Anabel Medina: “Era un sueño ser la capitana”

Anabel Medina dará el salto a la capitanía una vez que finalice su etapa como entrenadora de Jelena Ostapenko a finales de año, una de las jugadoras con más futuro de la WTA. La decisión de aceptar liderar el banquillo español de Copa Federación hará que renuncie a seguir con la letona. El motivo del cambio es que “para mí era un sueño estar hoy aquí, es algo impresionante poder ser la capitana del equipo de Copa Federación, representar a España e intentar llegar lo más alto posible” y, por eso, “cuando Javier Soler me llamó para ofrecerme la capitanía no tuve ninguna duda. He estado este año con Jelena Ostapenko, ha sido una decisión difícil pero no tuve ninguna duda” afirma.

La valenciana cuenta con una dilatada carrera deportiva en la que los mayores éxitos los consiguió en dobles. Subcampeona olímpica en Pekín y doble campeona de Roland Garros (2.008 y 2.009), todo ello conseguido de la mano de Vivi Ruano, otra de las candidatas que sondeó la federación para el cargo de capitana, Medina asegura que “he tenido contacto con todas las jugadoras y ha sido un recibimiento muy agradable, me han felicitado todas y eso me hace estar todavía mucho más motivada para afrontar las eliminatorias. Todo es muy positivo”. El elenco de jugadoras con las que cuenta España en la actualidad es un argumento más que han desequilibrado la balanza para poner fin a su etapa con Ostapenko y aceptar la propuesta del combinado nacional: “España tiene un potencial altísimo con Garbiñe, que ha sido número uno hasta hace unos días y ha ganado varios Grand Slam, y con grandes jugadoras. Si hacemos una piña, podemos llegar a lo máximo. Espero estar a la altura” asegura.

La primera eliminatoria de la Copa Federación será en Italia la segunda semana de febrero. España tratará de regresar al Grupo Mundial del que se ha despedido este año.

Comentarios