Iniesta: "El Mundial podría ser mi última cita con la selección"

Andrés Iniesta ha pasado este miércoles por los micrófonos del programa Què t'hi jugues! de SER Catalunya. Se ha referido a su futuro en la Selección Española: "Quedan muchos meses para el Mundial, ojalá pueda estar en buenas condiciones, y pueda disputarlo. Luego, ya se verá, pero sí es verdad que por tiempo y momento podría ser la última cita con la selección".

Tras meses de negociaciones, la pasada semana Iniesta renovaba "de por vida", para tranquilidad suya y de los aficionados culés: "La relación del Barça con Iniesta es una historia de pareja, entre comillas, no entendía que no pudiese llegar ese momento", le dijo a Sique Rodríguez.

Para cuando no está confirmada su presencia es para el partido contra el Atlético de Madrid de este sábado, debido a unas molestias: "En estos dos días a ver qué tal se dan los entrenamientos. No es muy importante, es poca cosa, veremos si se puede estar en la lista si tengo la confianza para jugar".

"La edad no tiene que ser un impedimento para jugar de forma continuada cuando estás bien, por lo tanto si entrenas bien y estás en buena disposición, el entrenador te puede utilizar cuándo y cómo crea conveniente. Cuando tienes continuidad, encuentras ese punto óptimo, todo sale mejor", ha apuntado el manchego.

Andrés, dice estar contento por la manera en que ha comenzado la primera temporada de Valverde: "Por lo poco que le conozco, es un entrenador al que le gusta dialogar con los jugadores, está muy pendiente de todo. No es fácil cuando vienes a un sitio nuevo o de esta magnitud pero todo está marchando bien y hay que tener confianza".

"Me veo intentando seguir jugando, por qué no hasta los 40, intentar alargarlo lo máximo posible. Evidentemente que al máximo rendimiento es complicado con tantos años, pero jugar al fútbol ojalá sea por mucho tiempo".

Preguntado por la clasificación mundialista de Argentina, Iniesta ha dicho que de nuevo Messi ha demostrado "el jugador único que es". "Me quedo con Leo entre Ronaldinho y él. Pienso que de lo que he visto de fútbol, no hay nadie que se compare a Leo. Dicho esto, compartir vestuario con 'Ronnie' y partidos ha sido sin duda un privilegio. Lo situaría entre los tres mejores, seguro".

