París, sin coches de gasolina en 2030

La capital francesa ya se había comprometido a acabar con el tráfico de vehículos de gasoil antes del 2024, fecha en la que se celebrarán los Juegos Olímpicos en París. Y ahora amplía ese objetivo para los coches de gasolina de aquí a 2013.

La medida está dirigida a luchar contra la polución del aire, sobre todo de partículas finas. La contaminación atmosférica es la tercera causa de muerte en las ciudades de Francia. El ayuntamiento de la capital ha emprendido una muy ambiciosa política antipolución; además de la prohibición de circulación para vehículos de más de 17 años, se han peatonalizado numerosas vías de tránsito.

Pero los resultados son hasta ahora muy poco satisfactorios, según las mediciones realizadas. Tal vez hay muchas excepciones previstas en la regulación y sobre todo muy pocos controles e inspectores. Las medidas anunciadas este viernes aceleran los planes de suprimir los vehículos que más consumen para introducir los eléctricos, en una ciudad que con frecuencia se ve obligada a imponer restricciones por las partículas de polución en el aire.

Hace pocos meses se ha incluido una clasificación de vehículos, con un sistema de etiquetas para vetar a los más contaminantes. No será fácil cumplir los objetivos. En Francia hay 32 millones de coches en manos de particulares, para una población de 66 millones. El lobby del automóvil es muy fuerte. Pero la causa Verde tiene cada vez más adeptos y las autoridades sanitarias alertan de las consecuencias de no hacer nada. Cada vez más parisinos que abandonan el coche particular y utilizan el transporte público o los vehículos de alquiler eléctricos y las bicicletas.

Comentarios