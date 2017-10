Detener el pensamiento para poder dormir

Una de las causas más habituales del insomnio es el llamado pensamiento reiterativo, la fijación de una idea que no podemos quitarnos de la cabeza y nos impide dormir o provoca el despertar precoz o despertares múltiples. Expertos de la Cátedra del Sueño de la Universidad de Granada-Grupo lo Mónaco, han adaptado una técnica, que habitualmente se utiliza para abordar las fobias y los pensamientos obsesivos en los trastornos de ansiedad, para tratar a pacientes con trastornos del sueño. La técnica se denomina “detención del pensamiento”. Su objetivo es que la persona aprenda a parar pensamientos intrusivos, indeseables e involuntarios que se presenten de forma repetitiva.

“Intentar dormir resulta muy complicado si no paras de dar vueltas a la cabeza a pensamientos de más o menos importancia que van y vienen sin cesar, cuando eso sucede es inevitable acabar nervioso y sin conciliar el sueño”, explica el doctor Guillén. Existen técnicas, sigue contando, para que una persona aprenda a parar los pensamientos intrusivos, esos que no deseamos tener en un momento determinado. Aunque el procedimiento a aplicar no siempre es el mismo para todas las personas, añade el experto, sí que existen unas fases comunes:

El primer paso es identificar cuáles son esos pensamientos repetitivos que le causan malestar y elaborar una lista. A continuación hay que hacer otro listado, el de los pensamientos agradables que nos generan bienestar y tranquilidad. El siguiente paso consiste en que el paciente se deje llevar por un pensamiento intrusivo desagradable y a una señal o un tiempo que se haya marcado, si lo hace en solitario, o cuando le indique el terapeuta, si es que está acompañado de un profesional, debe cambiar ese mal pensamiento por uno agradable y positivo. Por último, hay que ir repitiendo el proceso intentando tomar el control de la situación para ser capaces de cambiar un pensamiento por otro cuando nosotros nos lo propongamos.

En definitiva, señala el doctor Guillén, se trata de un entrenamiento mental que debería hacerse con un terapeuta si estamos ante un caso grave de insomnio. Y es que muchas veces la dificultad para conciliar el sueño es el síntoma de otras patologías. Los expertos calculan que el 80% de las personas que sufren depresión padecen estos trastornos.

El impacto económico

Dormir mal tiene un enorme impacto económico y social. Los accidentes y bajas laborales, el gasto sanitario y la falta de productividad asociados a los trastornos del sueño se han cuantificado en 2.800 millones de euros anuales en España. En Europa el gasto ronda los 35.400 millones de euros al año. Son los datos que la Catedra de la Unidad del Sueño de Granada ha recopilado de distintos estudios elaborados por expertos de distintos países.

