Coast Investors perdió 43.000 euros con el alquiler y venta del ático de González

El alquiler y la venta del ático de Marbella de Ignacio González no fue un negocio redondo para Coast Investors, la sociedad que adquirió el dúplex de lujo situado en la urbanización malagueña de Guadalmina en el verano del año 2008. Según el último informe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional al que ha tenido acceso la Cadena SER, esta sociedad radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware, perdió a lo largo de toda la operación de arrendamiento y venta 43.607,24 euros.

Este último informe policial elaborado el pasado 1 de agosto corrige al alza el desfalco que supuso para Coast Investors esta operación. Si en un primer momento la policía calculó que Coast Investors perdió durante el alquiler y venta del piso casi 24.000 euros, este nuevo informe calcula que la sociedad dejó de ingresar casi 44.000 euros. "Se puede observar que la operación desde el punto de vista de Coast Investors es aún más desfavorable en el conjunto de la operación de compra, arrendamiento y venta de una cantidad de 43.607,24 euros frente a los 23.884, 86 euros que constaban en el primer informe", señala el informe.

Esta nueva cantidad aparece por la suma de varios factores que aparecen detallados en este nuevo informe de la UDEF: la reducción del importe de dos cuotas trimestrales del arrendamiento y la ausencia de dos cuotas de 6.000 y 4.200 euros cada una. Haciendo números la conclusión que saca la policía es que el matrimonio González- Cavero solo abonó a Coast Investors 59.143, 73 euros a pesar de que siguiendo las pautas del contrato de arrendamiento tenían que haber abonado 72.000.

Comisiones Rogatorias infructuosas

Tras cuatro años de investigaciones las comisiones rogatorias en el caso del ático de González siguen siendo infructuosas. De hecho, este informe de principios de agosto de la UDEF, al que ha tenido acceso la SER, vuelve a subrayar que el asunto ático no se puede cerrar hasta que no se reciban datos de EEUU referidos en concreto al destino de los fondos recibidos por Coast Investors en el año 2012 por la venta del inmueble. "No es un informe definitivo porque hay cuestiones por aclarar como la determinación del destino de los fondos recibidos por COAST INVESTORS en 2012 por la venta del inmueble, para lo cual se solicitó la tramitación de una Comisión Rogatoria Internacional a los EEUU", señala textualmente el informe policial.

Tampoco resultó fructífera la solicitud a Estados Unidos para que el USBank diera explicaciones sobre el pago desde una de sus cuentas del ático de Marbella. A pesar de que en este caso la comisión sí que fue cursada correctamente, la entidad financiera respondió asegurando que la información solicitada sobre transferencias había sido eliminada cumpliendo con las normas de la legislación estadounidense respecto a la protección de datos. En concreto la policía pedía datos relativos a dos transferencias que sirvieron a Rudy Valner, presunto testaferro de González, para abonar el coste del ático.

La comisión a Londres también ha tenido problemas. En este caso fue un problema de traducción. Un año después de haberla solicitado vía policial, a mediados del 2013, no había sido traducida al inglés.

