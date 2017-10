El trabajo del buen periodista

Carl Bernstein (Washington, 1944), referente en el periodismo de investigación, premio Pulitzer con apenas 30 años por su trabajo junto a Bob Woodward para destapar el escándalo Watergate y autor de varios libros (uno sobre el Papa Juan Pablo II, otro sobre la figura de Hillary Clinton), ha sido galardonado esta semana con el I Premio de Periodismo Internacional Vanity Fair. La entrega tuvo lugar precisamente a la misma hora que el president Carles Puigdemont comparecía en el parlament catalán para desvelar si declaraba o no una Cataluña independiente. A la mañana siguiente un grupo de periodistas compartimos con él café en un céntrico hotel de Madrid y la primera pregunta no podía ser otra. El director de Vanity Fair, Alberto Moreno, abría el coloquio preguntándole sobre lo que estaba pasando. Bernstein no quiso dar su opinión sobre unos hechos sobre los que no había investigado lo suficiente pero sí al final de la charla nos dejó claro que para entender un acontecimiento histórico de tal magnitud hacen falta tiempo y buen periodismo.

Para el periodista estadounidense el trabajo de un periodista no es otro que el de buscar la mejor versión de la verdad. "Es algo muy difícil, requiere mucha perseverancia, sentido común. A lo mejor tienes una idea preconcebida de lo que está pasando antes de cubrir una noticia pero no debes permitir que esa idea preconcebida afecte a tu investigación". Según Bernstein llegar a esa verdad "requiere un respeto hacia los protagonistas de las noticias. Muchas veces los periodistas no sabemos escuchar, la mayor parte de las veces lo que buscamos es generar polémica en vez de descubrir lo que esas personas nos quieren contar".

La charla continuó por otro de los grandes asuntos de la actualidad: la Administración Trump. Según Bernstein la llegada del magnate a la Casa Blanca ha supuesto la vuelta al gran periodismo en Estados Unidos. "Hay muchísimos republicanos en el Congreso estadounidense que creen igual que los mandos de las Fuerzas Armadas y de nuestro cuerpo diplomático que Trump no es una persona estable, que no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos por cómo se comporta y por su falta de preparación. Esto supone una situación peligrosa y sin precedentes".

A pesar de que se habla de él como uno de los periodistas que estuvo detrás de la caída de Nixon del poder, Bernstein, sin embargo, lo niega. "Es un error pensar que nuestro trabajo sea hacer caer a un presidente. Trabajamos para informar sobre lo que está pasando, no para que caigan Nixon o Trump o para que sea elegida Hillary Clinton ni nadie. Debemos descubrir lo que está pasando, publicarlo y que la gente tome sus propias decisiones". Bernstein acabó hablando de los intentos por parte del presidente de Estados Unidos y su Administración de tapar todo tipo de trapos sucios. "Desde luego que Trump está intentando socavar toda la investigación sobre la interefencia rusa en las elecciones". "Nos enfrentamos a una situación en la que el presidente de los Estados Unidos intenta soltar una cortina de humo para demostrar que el problema son los medios y no su conducta y la de quienes le rodean. Ya lo intentó Nixon pero ni mucho menos en la medida que lo está haciendo Trump".

Comentarios