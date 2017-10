La falta de puntería del Espanyol salva al Levante

El Espanyol, que careció de puntería a lo largo de un partido que dominó, fue incapaz de sacar adelante la visita del Levante, que mantuvo el tipo siempre y que se marchó de Cornellá-El Prat con un punto que alivia la mala racha de sus dos últimos compromisos.

ficha técnica 0 - RCD Espanyol: Pau López; Marc Navarro (Sergio Sánchez, min.57), David López, Mario Hermoso, Aarón; Darder, Fuego (Granero, min.73); Baptistao, Jurado (Sergio García, min.57), Piatti y Gerard Moreno. 0 - Levante UD: Raúl Fernández; Pedro López, Postigo (Bardhi, min.80), Chema Rodríguez, Luna; Doukoure (Rober Pier, min.38), Lerma; Ivi, Campaña, Morales y Nano Mesa (Boateng, min.66).

El conjunto de Quique Sánchez Flores perdonó numerosas ocasiones en el área del Levante. Gerard Moreno marcó en el 82. Pero el tanto fue anulado.

La premisa del Espanyol era marcar pronto y poner nervioso al Levante. El plan no salió bien. Fue el cuadro visitante el que amenazó con más contundencia en el inicio del duelo. Los centros de Ivi y la presencia de Nano Mesa inquietó a la defensa blanquiazul, que no tenía el control de la situación habitual.

De hecho, el partido estaba revolucionado. Los catalanes, sin excesivo orden, también llegaron poco a poco al área granota. La velocidad examinó a Raúl Fernández en varias ocasiones. En el minuto 11, Baptistao mandó a las nubes un rechace del portero tras un disparo de Jurado.

Poco a poco, la maquinaria ofensiva del Espanyol empezó a funcionar y los de Muñiz ya estaban más recogidos, aunque superaron el ímpetu del anfitrión y volvieron a equilibrar el partido. Pau empezó a ser protagonista a partir del minuto 20, actuando en balones divididos y un remate de cabeza de Campaña.

A la media hora, Luna tuvo una de las mejores ocasiones del Levante. El mallorquín llegó hasta la línea de fondo y su pase, muy peligroso, no encontró rematador. De todas formas, los de Quique se encargan de demostrar que el choque no tenía un dominador claro. Muy insistentes Baptistao, Gerard Moreno y Piatti.

Tras el descanso, el Levante bajó el ritmo, subió la contundencia defensiva y cedió mayor protagonismo a los blanquiazules. Baptistao seguía bajos los focos, pero también sin fortuna. El brasileño, en el 62, tuvo en sus botas el primero de la noche y falló: remató alto un despeje de Luna después de un cabeza de Gerard Moreno.

El conjunto granota firmaba acercamientos tímidos, sin veneno, pero suficientes para que el anfitrión no pudiera relajarse y se descuidara atrás. El Espanyol lideraba el choque. Sin embargo, no era la noche de la puntería blanquiazul. En el 74, Darder estrelló el balón en el larguero y Sergio García no aprovechó el rebote.

El gol se resistía demasiado. A falta de diez minutos, el colegiado Undiano Mallenco anuló un tanto de Gerard Moreno, tras un impecable remate de cabeza. El motivo, una supuesta falta. Su decisión fue muy protestada y el técnico, Quique Sánchez Flores, fue amonestado.

Mientras, los de Muñiz, que en los compases finales dio entrada a Bardhi, especialista en libres directos, parecían conformarse con el empate y no permitieron más sorpresas.

