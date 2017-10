Una joven sube fotografías a Instagram con los hombres que la acosan por la calle

La estudiante de 20 años Noa Jansma, original de Eindhoven (Países Bajos), ha decidido crear una cuenta de Instagram para alertar sobre los acosadores que recorren las calles de la ciudad. 'Dear Catcallers', traducido al castellano como 'Queridos piropeadores', es una cuenta en la que la joven se fotografía con los acosadores que la molestan por la calle y explica la razón por la que se ha sentido acosada por esa persona.

Tras recibir una grosería, la chica pedía al acosador si podía sacarse una foto con él. A pesar de que pensó que los hombres se lo tomarían mal, la mayoría de ellos posaban junto a ella encantados, tal y como explica Jansma. En tan solo un mes, la joven se ha fotografiado con un total de 21 hombres que la han acosado.

Una iniciativa que nació en la universidad

En una entrevista a BuzzFeed, la joven explica que la idea de crear esta cuenta de Instagram proviene de una conversación en el aula sobre el acoso callejero. Dado que durante el debate hubo opiniones contrarias, la joven decidió crear esta cuenta para demostrar a sus compañeros que el acoso callejero era real: "La mitad de la clase, las mujeres, sabían de qué estaba hablando y lo vivían a diario. La otra mitad, los hombres, ni siquiera pensaron que esto todavía está sucediendo. Estaban sorprendidos. Algunos no me creyeron."

En el post inicial de esta cuenta, la joven explica que su objetivo con este proyecto es el de "crear conciencia sobre la cosificación de la mujer en la vida diaria". Al mismo tiempo, Jansma también invitaba a otras mujeres a hacer lo mismo para demostrar que el acoso callejero hacia las mujeres es real.

La cuenta pasará a otras mujeres

El pasado 27 de septiembre, la protagonista de la historia colgaba su última foto junto a uno de los acosadores. A continuación, subía un nuevo texto en el que explicaba que su experimento de un mes había terminado. No obstante, Jansma aseguraba que, su cuenta seguiría gracias a los aportes de terceras personas.

"Para demostrar que esto es un problema global, y que no solo me afecta a mi, he decidido ceder esta cuenta a otras mujeres para que den a conocer su realidad", ha explicado en Instagram. Por lo tanto, en las próximas fechas, nuevas mujeres seguirán el testigo de Jansma para concienciar a la sociedad sobre los problemas del acoso callejero.

