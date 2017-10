Los dueños de la casa de Walter White levantan una valla contra los fans de 'Breaking Bad'

Cansados de tener que retirar continuamente pizzas de su tejado o de ver cómo la gente roba piedras de su propiedad a modo de recuerdo, los dueños en la vida real de la casa de Walter White en la serie 'Breaking Bad', han optado por instalar una valla para evitar el acoso de los seguidores de la serie.

A pesar de que ya han pasado más de cuatro años desde que la serie llegara a su fin, todavía se cuentan por miles las personas que visitan cada año la que fuera la casa del también conocido como Heisenberg, situada en Alburquerque (Estados Unidos). Por esa misma razón, y con el objetivo de preservar su intimidad, la familia ha optado por levantar un muro contra los seguidores de la serie.

Una valla de 1,8 metros de altura

Entre las miles de personas que visitan la vivienda cada año, hay varios seguidores que no se conforman con una fotografía frente a la vivienda y deciden recrear una de las escenas míticas de la ficción protagonizada por Bryan Cranston. En el segundo capítulo de la tercera temporada, tras una discusión con su mujer, Walter White acaba lanzando una pizza al tejado.

Desde entonces, cientos de personas hacen lo propio y, para homenajear al protagonista de la serie, optan por tirar su propia pizza contra el tejado de la familia. Por esa misma razón, los dueños de la casa han optado por construir un muro perimetral de 1.8 metros con el objetivo de evitar este tipo de fans. Tal y como explica la hija de la propietaria, Joanne Quintana, al medio local KOB 4, a veces deciden no salir de casa por miedo a que pase algo: "Nosotros sentimos como que no nos podemos ir porque cuando lo hacemos, algo ocurre, y eso es ridículo."

Las medidas de seguridad anteriores no funcionaron

No es la primera vez que la familia intenta protegerse de los fans incívicos. Anteriormente, los propietarios de la casa ya habían instalado cámaras de seguridad, conos y señales con el objetivo de mantener a los seguidores a una distancia de seguridad. No obstante, los seguidores han continuado bloqueando la carretera e impidiendo el paso tanto a los propietarios como a sus vecinos, quienes no pueden salir de casa por los coches que aparcan frente a sus viviendas.

Otra de sus armas para combatir el vandalismo fue el propio director de la serie, Vince Gilligan, quien pidió a los seguidores de la serie que dejaran de tirar pizzas al tejado de la familia en 2015. No obstante, a día de hoy hay personas que continúan tirando la pizza al tejado para convertirse, durante unos segundos, en Walter White.

