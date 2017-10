Gracias al Día de la Hispanidad, y la pobre oferta del resto de la parrilla, Gran Hermano Revolution mejoró este jueves sus índices de audiencia al subir a un 15.3% de cuota de pantalla con casi 1.6 millones de espectadores (1.596.000).

Así, el reality de Telecinco logró liderar la noche aprovechando la ausencia de la serie Estoy vivo. En su lugar, La 1 emitió la película The Italian Job, que anotó un discreto 11.7% de share con 1.586.000 espectadores.

En Antena 3, el 'blockbuster' Indiana jones y el reino de la calavera de cristal anotó un pobre 12.1%, lo que se tradujo en 1.381.000 seguidores.

En el duelo cinematográfico que se disputaron las cadenas de segunda generación, The Prince (874.000 y 6,7%) en Cuatro se impuso a Contagio (768.000 y 5,7%) en laSexta.

La cadena pública de TVE lideró este jueves con un 13% gracias al gran dato registrado en la franja matutina (23.6%). Por su parte, Telecinco se hizo con la segunda opción con su trío de ases: tarde (12.8%), prime time (12.8%) y late night (16.7%).

Audiencias prime time jueves

Antena 3

'El Hormiguero': (Nuria Roca y Juan del Val): 2.324.000 y 14,1%

'Cine': "Indiana jones y el reino de la calavera de cristal": 1.381.000 y 12,1%

Telecinco

'Gran Hermano Revolution: expres': 1.639.000 y 9,9%

'Gran Hermano Revolution': 1.596.000 y 15,3%

La 1

'Hora punta': 1.252.000 y 7,5%

'Cine' "The Italian Job": 1.586.000 y 11,7%

laSexta

'El intermedio: the very best': 1.075.000 y 6,7%

'Cine': "Contagio": 768.000 y 5,7%

Cuatro

'First dates': 1.442.000 y 8,9%

'Cine Cuatro': "The prince": 874.000 y 6,7%

La 2

'Historia de nuestro cine': "Sufre mamón": 728.000 y 4,5%