El thriller fantástico sobre refugiados 'Jupiter’s Moon' mejor película en el Festival de Sitges

La mejor película es 'Jupiter’s moon', del director húngaro Kornél Mundruczó que también gana el premio de efectos especiales utilizando el género fantástico para denunciar la situación de los refugiados. Alberto Marini, miembro del jurado, ha dicho "no hubo mucha discusión, nos gustó la manera como el director cuenta de una forma visual una historia tan delicada y comprometida, nos gustó la valentía de hacer una película fantástica sobre un tema social tan al orden del día".

El director visitó un campo de refugiados durante 6 semanas y a partir de esa experiencia hizo una película donde los policías y médicos son corruptos y todo el mundo intenta sacar provecho de los demás. El director ha dicho que la película no quiere ir contra "la idea de Europa y que la crisis de los refugiados debe ser una lección la que aprender". 'Jupiter’s Moon' introduce elementos poéticos, espirituales y fantásticos como un refugiado siriano capaz de levitar como si fuera un ángel para preguntarse por los valores de la Europa actual.

Mujeres luchadoras

Tres películas premiadas tienen en común la lucha de mujeres contra la opresión. 'Thelma', dirigida por el danés Joaquim Trier, es el premio especial del jurado y mejor guion sobre una adolescente con poderes que rompe con una educación castradora. Bajo la apariencia de una película fantástica se esconde una interesante lucha contra el sentimiento de culpa cristiano .

El jurado ha premiado dos historia más de liberación y venganza con mujeres fuertes: mejor dirección para la francesa Coralie Fargeat por su debut con 'Revenge', y mejor actriz Marsha Timothy por la producción indonesia 'Marlina, the murderer in four acts', una actiz que aguanta con mucha fuerza todo el peso de la película según el jurado.

También se ha destacado la intensidad del inglés Rafe Spall, mejor actor por la película de terror 'The ritual'. Uno de los títulos que mas sonaba en las apuestas, la poética 'A ghost story', sobre la pérdida con Cassey Afleck interpretando a un fantasma con sábana que se queda con el premio a mejor fotografía y el reconocimento a part del jurado oficial, del premio del público joven. Otra de las favoritas 'El sacrificio de un ciervo sagrado', de Yorgos Lanthimos, obtiene el premio de la critica exaequo con la brasileña 'As boas maneiras'. El premio del público ha sido para 'Matar a dios', el debut de los directores catalanes Pintó & Caye.

