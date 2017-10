Las redes sociales se ceban con André Gomes

La gran novedad en la alineación del Fútbol Club Barcelona fue la inclusión de André Gomes. El portugués, que apenas había tenido oportunidades con Valverde, salió de inicio en el Metropolitano.

El Barcelona rescata un punto a última hora en el Wanda Metropolitano El equipo de Valverde sale líder del nuevo estadio del Atlético de Madrid aunque con algunas dudas sobre su juego

Una decisión que los usuarios de Twitter no tardaron en reprochar. Durante el encuentro muchos hinchas, la mayoría de ellos azulgranas, no entendieron la decisión del ex entrenador del Athletic.

A medida que iba pasando el encuentro, al no tener mucha trascendencia en el partido, las críticas por las redes sociales no hacían más que incrementar.

Muy buena primera parte de André Gomes para el Atlético de Madrid — DjMaRiiO (@DjMaRiiO_90) 14 de octubre de 2017

Valverde hace 2 cambios y André Gomes sigue en el campo. pic.twitter.com/BeCSMwODQ0 — MORONCITO (@_Moroncito_) 14 de octubre de 2017

Estos 4 en la banca y nosotros con André Gomes. pic.twitter.com/5BzoQVjg18 — 100 % Culé (@CuleAl100) 14 de octubre de 2017

Comentarios