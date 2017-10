Google te conoce mejor que nadie: descubre todo lo que sabe sobre ti

Google sabe dónde vives, qué teléfono móvil tienes, a dónde has viajado durante el último mes e incluso las aplicaciones que has utilizado estos últimos días. También conoce tus gustos, si te desplazas en transporte público al trabajo o tus aplicaciones favoritas. Desde que firmaste tu primer acuerdo con la multinacional estadounidense, Google, con el objetivo de mejorar tu experiencia en Internet, se quedó con tus datos para aprovecharlos y darte una atención personalizada.

Tal y como explica la compañía en la primera línea de sus términos y condiciones de privacidad (esos que alguien raramente lee), "cuando usas los servicios de Google, nos confías tu información". Por lo tanto, desde que firmaste este primer acuerdo con la compañía, recoge cada uno de tus movimientos para acabar sabiendo más sobre ti incluso que tú mismo. ¿Quieres descubrir todo lo que sabe el gigante electrónico sobre ti?

Google sabe lo que te gusta

En función a las búsquedas que realizas a diario en el buscador, Google crea un perfil hecho a tu medida con datos como tu edad, tu sexo y tus gustos personales. A pesar de que previamente no le hayas otorgado estos datos, la multinacional, basándose en la información que buscas, o los vídeos que ves en plataformas como YouTube, es capaz de determinar tus gustos.

Google determina tus gustos en base a tu navegación. / Cadena SER

Google se fija en cada uno de tus movimientos para ofrecerte la publicidad que mejor se amolde a tu personalidad. Gracias a ello, terceras empresas (más de dos millones según la compañía) podrán dirigir sus campañas publicitarias contra perfiles como el tuyo, todo dependiendo de lo que Google haya aprendido sobre ti. ¿Quieres ver lo que Google ha aprendido sobre ti durante estos últimos meses? Haz clic aquí.

Google sabe por dónde te mueves

Podrás engañar a cualquier persona, pero no a Google. La multinacional te sigue allá a donde vayas gracias a tu teléfono móvil, quien le entrega cada uno de tus movimientos a la compañía. Desde el momento en el que sales de casa, hasta que vuelves a entrar por ella, Google recopila cada una de tus acciones y movimientos a lo largo del día.

Desde el transporte que has escogido para moverte hasta tu puesto de trabajo hasta las fotografías que has sacado a ese batido tan estéticamente perfecto en esa cafetería que tanto te gusta. Si cuentas con un teléfono con sistema operativo Android, Google sabe esto y mucho más sobre ti. Aquí podrás descubrir dónde estuviste cada uno de los últimos días. De hecho, Google envía eventualmente estos informes a sus usuarios para que vean cómo se han movido durante el último mes.

Al mismo tiempo, también podrás consultar cuántos viajes has llevado a cabo desde que firmaste por primera vez con Google. Tan solo tendrás que hacer clic aquí. Si estás conectado con tu cuenta de GMail, automáticamente podrás ver cada uno de los viajes que has hecho durante los últimos años con una precisión milimétrica.

Viaje Madrid - Londres recogido por Google. / Cadena SER

Google sabe todo lo que has buscado y las aplicaciones en las que has perdido el tiempo

Aunque resulte obvio, el buscador más popular del mundo también sabe qué es lo que buscas en Internet y cuáles son tus páginas web preferidas. Además, si tienes un Android entre tus manos, debes saber que Google también almacena cada una de las aplicaciones que has utilizado a lo largo del día. Por lo tanto, la multinacional sabe en todo momento qué es lo que haces en Internet. No está leyendo directamente tus mensajes de WhatsApp, puesto que no puede, pero sí que sabe cuánto tiempo has perdido viendo fotografías en Instagram.

Al mismo tiempo, Google hará un recuento a lo largo del día del número de consultas realizadas e incluso desde dónde las has realizado. La plataforma filtra los resultados y los ubica en distintos apartados como 'Chrome', 'Android' o 'YouTube', entre otros. También registrará cada uno de los clics que haces en los anuncios e incluso el teléfono móvil desde el que has hecho cada consulta. Aquí podrás consultar tu actividad. Si, además, quieres descubrir tu historial en YouTube, Google también te da la oportunidad de buscarlo a través de este enlace.

A lo largo del día he consultado un total de 208 elementos. / Cadena SER

Fotos, conversaciones de Gmail, aplicaciones descargadas...

Desde el panel de control de tu cuenta de Gmail podrás descubrir el número de fotografías almacenadas en Google, todos los contactos registrados, las conversaciones en Gmail desde que abriste la cuenta (incluso los borradores), las aplicaciones descargadas, tus extensiones e incluso tus datos bancarios.

El buscador también es capaz de almacenar tus palabras más recurrentes en una conversación para facilitarte su utilización en otras conversaciones. Es decir, Google sabe cómo te comunicas y cuáles son tus palabras preferidas. Además, desde hace varios meses, la multinacional ofrece la posibilidad de realizar respuestas predeterminadas en base a respuestas anteriores.

Google graba tus búsquedas por voz

Si no tienes el móvil a mano, y no te apetece levantarte a por él, siempre puedes realizar consultas en tu smartphone mediante la búsqueda por voz. Tras decir 'OK Google', el asistente de voz te permitirá realizar tu consulta o te ayudará a llevar a cabo la acción que necesites.

No obstante, tras finalizar dicha consulta, Google almacenará cada uno de los mensajes de voz y los subirá a la nube (ya transcritos) sin que te hayas enterado. A través de este enlace, podrás escuchar cómo sonaba tu voz hace varios meses o qué tipo de acciones le pedías a Google.

Google te permite reproducir las búsquedas de voz. / Cadena SER

Cómo eliminar tu actividad en Google

En caso de que no quieras que Google almacene todos tus datos (a los que únicamente puedes acceder tú), podrás borrar toda tu actividad durante los últimso meses tras hacer clic aquí. Antes de hacerlo, podrás descargar una base de datos mediante la que podrás recordar cada uno de tus movimientos antes de eliminar tu actividad.

Google te advierte de que tu experiencia en los servicios del buscador pueden variar si borras tu actividad. / Cadena SER

Si optas por eliminar la información, Google te recordará que la actividad almacenada en Google ayuda a mejorar la experiencia de sus usuarios en los distintos servicios del buscador. Por lo tanto, en caso de que te decantes por borrarlo todo, estos servicios no serán tan precisos como los que recibes a día de hoy. Una vez hecho esto, tan solo tendrás que buscar alternativas para que Google no sea el que más sabe en todo el mundo sobre ti.

