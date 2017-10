Cantantes que destacaron por un solo éxito

El mundo de la música es algo complicado y para adentrarte en él necesitas dos componentes básicos: que la suerte esté de tu parte y tener talento. Lo díficil no es entrar en este gremio sino quedarte en él.

No es ninguna novedad que muchos cantantes (sobre todo en los años 80 y 90) entraron pisando fuerte con un tema pero después desaparecieron completamente del mapa. A este fenómeno se le conoce como one hit wonder, artistas que dieron en el clavo con una canción pero que después se desinflaron como un globo.

En memoria a todos estos cantantes, hemos hecho una lista de algunos (hay muchísimos más) de ellos con el tema que les hizo saltar al estrellato de forma fugaz pero que hoy en día seguimos tarareando en cualquier ocasión.

Lou Bega - Mambo Nº5

Empezamos este recorrido histórico con esta pieza musical muy pegadiza y con mucho ritmo. Mambo Nº5 vio la luz en 1949 gracias a un cubano llamado Damáso Pérez Prado. Pero la popularidad de esta canción no llegó hasta 1999 de la mano del alemán Lou Bega, el cual logró que estuviese en las listas musicales de todo el mundo.

Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego

En 2011 aparecía en nuestras vidas esta canción del brasileño Michel Teló. Con un ritmo muy bailable y tocada en casi todas las orquestas de pueblo, salió a la venta de manera oficial el verano de 2011 y encabezó el número uno de las listas de Brasil y España a finales de ese mismo año.

PSY - Gangnam Style

Otra de las canciones más sonadas de los últimos años es el conocido Gangnam Style, una mezcla de electrónica, rap y dance bailada y cantada por el artista surcoreano PSY. Fue lanzada en 2012 y estuvo en el top de las listas musicales de Corea del Sur. Además, en noviembre de 2012 recibió el premio al mejor vídeo en los MTV Europe Music Awards.

Las Ketchup - Aserejé

El grupo femenino arrasó con esta canción en 2002. La pieza recorrió el mundo entero y se llegó a lanzar en dos idiomas, español e inglés y también una versión en spanglish que mezclaba ambos idiomas. Además, se situó en el número 100 de la lista de canciones más vendidas en la historia de la música a nivel mundial.

La Macarena - Los del Río

Nadie se puede olvidar de La Macarena, una composición que fue lanzada en 1993 dentro del albúm 'A mi me gusta' (1994) y que sigue siendo una canción de culto entre todos los españoles. De hecho, es considerada como una de las canciones más simbólicas de música de baile de 1990 y en 2002 fue clasificada por VH1 (cadena de TV musical) como el número uno musical de todos los tiempos.

Chocolate - Mayonesa

Al igual que La Macarena, esta melodía es difícil de olvidar y a día de hoy sigue sonando en en nuestras cabezas. 'Chocolate' fue un grupo de música tropical creado en los años 90 pero que alcanzó su mayor exíto en el año 2000 y aunque es cierto que lanzaron más temas, el único conocido y el cual adquirió una fama mundial fue Mayonesa.

Baha Men - Who let the dogs out

Terminamos con una canción inglesa y muy pegadiza. Who let the dogs out fue una pieza que tuvo mucha popularidad a nivel internacional e incluso aquí en España se ha escuchado más de una y dos veces. Originalmente fue grabada y escrita por Anselm Douglas en 1998, pero tuvieron que pasar dos años para que tuviese el ese boom mundial. Su mayor presencia y éxito fue en Estados Unidos, Australia y Reino Unido.

