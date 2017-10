Dovizioso le gana el combate a Márquez

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) volvió a ganar un mano a mano al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), esta vez en la pelea por la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputó en el circuito "Twin Ring" de Motegi.

Márquez no pudo doblegar a Dovizioso, que iguala en victorias con el piloto de Repsol, en una última vuelta en la que un pequeño error casi le hizo irse por los suelos y quizás le desconcentró lo suficiente para que le superase su rival, y ahora la diferencia entre ambos en la lucha por el título mundial es de apenas once puntos a favor del español.

No quería sorpresas Marc Márquez y por eso en cuanto se apagó el semáforo rojo salió como un disparo para colocarse líder y aunque tras él se situó inicialmente el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), enseguida le superó el también español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17).

Antes de concluir el primer giro Jorge Lorenzo también dio buena cuenta de Marc Márquez, quien debió pensar que no era inteligente "enfrascarse" en una peligrosa pelea con quien no tiene nada que hacer en la lucha por el título mundial y le dejó marchar.

Una vuelta más tarde Petrucci, que había superado a Márquez, hizo lo propio con Lorenzo y se colocó líder, mientras por detrás llegó hasta él otro piloto de Ducati, el italiano Andrea Dovizioso, éste sí peligroso para sus aspiraciones al título mundial.

Otro de los aspirantes al título, el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que salió desde la quinta línea -decimocuarto-, estaba por entonces en la octava plaza justo por delante de Alex Rins (Suzuki GSX RR), que cometió un error a final de recta en la primera vuelta pero enseguida se recuperó del mismo y comenzó a remontar.

Mir no pudo cerrar el mundial

El español Joan Mir (Honda), que no pudo lograr su objetivo de proclamarse campeón del mundo de Moto3 en Japón, reconoció que no estuvo "cómodo" en ningún momento en el circuito "Twin Ring" de Motegi, pero aseguró que "en Australia" lo volverá "a intentar".

"No, no ha podido ser, no me he encontrado nada cómodo con la moto durante todo el fin de semana, con muchos problemas y quizás estaba un poco más nervioso porque te juegas un Mundial, vas un poco más tenso..., más tenso en algún momento, pero no todo el fin de semana", explicó Mir.

"Hubo momentos en los que la moto fue mejor y estuve quinto -en los tercero entrenamientos libres-, pero luego se me olvidó ir en agua y volvía a estar atrás y aunque me hubiera gustado hacer una buena carrera y disfrutar, la verdad es que iba colgado y con muchísimos sustos", reconoció el líder del mundial.