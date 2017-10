Rajada histórica de un entrenador: "Los árbitros son unos hijos de puta"

Albert Santanera, entrenador del Manlleu, no se ha mordido la lengua después de perder en el campo de la Montañesa (5-1). Santanera ha cargado duramente contra los árbitros, después de que, según él, hayan influido en el resultado final.

"Ahora lo diré: los árbitros son unos hijos de puta. Y más hoy, así de claro os lo digo. Ya podéis grabarlo. En la Federación son unos cabrones por traer esta mierda de árbitros aquí. Pitan un penalti allí cuando el portero coge la pelota, que me expliquen. Si uno ha protestado o no, no lo sé. Allá él. Si ha protestado que le saquen roja pero un penalti que te rompe el partido... Les pueden dar por culo. Si quieren que vengan cada semana a pitar así. Ya estoy hasta los putos cojones de los árbitros. Es una puta vergüenza".

"Pero también os digo una cosa y se lo digo a toda la puta mierda de gente. Si os pensáis que el Manlleu se hunde, no os lo creáis. Porque el Manlleu jugará contra once, doce o trece, me cago en la puta que me parió. Esta semana hemos perdido y la semana que viene iremos a ganar más que nunca".

"Y si les tenemos que romper los cojones y hacer sangre, lo haremos. Se ve que se tiene que ir así ahora. Hay que jugar fútbol, hacer antifútbol y a matar todo. Y mira, será suerte si los árbitros que vengan, lo hacen dormidos o con resaca y ya está", finalizó el coach. Sin embargo, después pidió disculpas en su cuenta de Twitter pero matizó que solo se había equivocado en las formas, no en el fondo de su declaración.

1/2 Després de les declracions post partit vull demanar disculpes per les formes, no pel contingut. Reconec que estava en un moment d’alta tensió i que la manera de dir-ho no ha estat la més adequada. — Albert Santanera (@SantaneraAlbert) 15 de octubre de 2017

2/2 Malgrat això, em reafirmo en q ls actuacions arbitrls en aquests ctegories són pèssimes. Gràcies — Albert Santanera (@SantaneraAlbert) 15 de octubre de 2017

Comentarios