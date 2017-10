Toni Garrido: "La radio te informa, te entretiene. Todo lo demás te distrae"

Toni Garrido ha vuelto a la Ser, a la que considera su casa desde que la pisó por primera vez con 18 años. Y es que la radio forma parte de su vida, es su "ruido de fondo" ya que, reconoce, genera unas emociones que no logran otros medios: "La radio te informa, te entretiene, todo los demás te distrae".

Esta temporada, Garrido (Felanitx, Mallorca, 1973) se ha puesto al frente del segundo tramo del mítico "Hoy por Hoy" de la Cadena Ser, sustituyendo a Gemma Nierga, de la que "ha aprendido y disfrutado" durante "horas y horas".

Su apuesta para el programa pasa por una radio "muy al hilo" de lo que está ocurriendo y más pegada a la actualidad, según explica en una entrevista con Efe, en la que asegura que este momento es el mejor posible para volver a la radio si tienes inquietudes periodísticas y "te gusta contar la vida".

¿Cómo ha vivido su vuelta a la Cadena Ser? ¿Cómo se siente?

Pues muy asombrado con este proceso y, también, con la complejidad de la radio. Asombrado de una profesión como la nuestra, que cada vez resulta más difícil y que pelea contra un entorno más hostil, donde la verdad y la información se camuflan en foros y en plataformas, como son las redes sociales. Aunque si tienes inquietudes periodísticas y te gusta contar la vida, este es el mejor momento posible para volver a la radio.

Se ha encontrado con la difícil tarea de sustituir a Gemma Nierga, que llevaba 30 años en la emisora ¿Cómo se supera el fantasma que deja tras de sí? ¿Qué encontrarán los oyentes en el "Hoy por Hoy" de Toni Garrido?

Ese fantasma es motivo de orgullo y de absoluto y total respeto. De hecho, no lo llamaría fantasma, esa figura es totalmente respetable y, en todo caso, tendría que agradecer las horas y horas y todo lo que yo he aprendido y disfrutado con ella. Y no hablo solo como profesional, también como oyente.

Lo que proponemos nosotros es una radio un poco más elaborada, muy al hilo de lo que está ocurriendo, mucho más pegada a la actualidad. Es lo que pretendemos, no sé si lo conseguiremos, pero tenemos formas distintas de hacer las cosas. Proponemos un paso adelante y una mirada más a la vanguardia.

A pesar de sufrir los envites de las redes sociales, la radio tiene una vida fantástica y, seguramente, es el medio que mejor va a vivir en esos rincones. Nuestra tarea es de compatibilizar la radio de toda la vida con la vanguardia.

La radio es un medio bastante conservador, con parrillas parecidas a las de los años 80, aunque Internet ha cambiado la manera en la que los oyentes consumen la radio...

Tu pregunta lleva la respuesta implícita. La misma parrilla la seguimos emitiendo en un formato que aún sigue siendo muy útil, si bien no todo el mundo lo escucha a través de la aplicación. Es más, la mayoría de la gente escucha la radio en el coche, en casa, cocinando, etc.

Los formatos pueden vivir de ese histórico de la radio, pero las formas no. Cualquiera que escuche el "Hoy por Hoy" de 1987 se da cuenta de que los contenidos han cambiado porque la sociedad ha evolucionado y cambiado, pero son programas totalmente distintos por más que el continente sea igual.

Usted ha dicho que le gusta más la radio que comer con los dedos ¿Cuál es el secreto para que este medio enganche a todo el que la prueba?

En mi caso es que desde pequeño me caí en la marmita y he vivido la radio muy directamente. A mi no me concibes sin escuchar la radio. Por ejemplo, yo en casa cocino siempre con la radio, creo que si la apago, no me sé la receta, me costaría mucho trabajo concentrarme. En mi vida, en mi entorno, en lo que yo hago, la radio forma parte, es el ruido de fondo.

Sobre todo soy un grandísimo oyente de radio, soy un cualificadísimo oyente de radio, y espero ser un buen hacedor del medio también. La radio te acompaña, genera sentimientos y emociones que no generan otros medios, una simpatía, una cercanía... La radio tiene otro tipo de relación, crea un vínculo con el oyente, vive de eso. La gente piensa que la relación es solo con el oyente, pero la radio genera una relación entre quien la hace y el propio medio. La radio te informa, te entretiene, todo lo demás te distrae.

Después de cinco años fuera de las ondas. ¿Vive ahora con más tensión la emisión de un programa?

En estos cinco años he creado muchos programas de radio, podcast, he producido... He estado cercano al medio pero con cierta distancia y eso me hace tener un concepto global mucho más amplio, nos ocurre a todos en esta profesión.

Cuando tú te dedicas solo a pensar en un espacio concreto de tiempo, te concentras en esa parte. Y yo, en cinco años, he tenido la posibilidad de concentrarme en la otra parte, de ver cómo funciona el medio, y ese aprendizaje, prácticamente, me convierte en mejor creador y se tiene que notar en la radio ahora.

Con una responsabilidad distinta, pero ahora lo vivo con la intensidad de que cada minuto debe ser importante y esa responsabilidad a veces no concilia bien con el sueño.

