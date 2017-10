¿Por qué no se les dice a los seguidores de Schumacher la verdad?. Quien hace esta pregunta en una entrevista en el medio alemán Múnich TZ es Willi Weber, el representante de Michael Schumacher durante su etapa en Ferrari.

El alemán asegura en esa entrevista que le parece desafortunado "que los fanátcios de Michael no sepan nada sobre su estado de salud". "¿Por qué no se les dice la verdad?", se pregunta.

Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, sufrió un grave accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013 en los Alpes franceses. El alemán despertó del coma en junio de 2014 y fue trasladado a una clínica de rehabilitación en Lausana (Suiza) y de ahí al chalet familiar de Gland, donde permanece hasta ahora.

Su estado es un misterio celosamente guardado por su entorno familiar. Algo de lo que se queja el que fuera su representante hasta 2003.

No es ésta, además, la primera vez, que Weber clama contra la opacidad sobre el estado del alemán. "He peleado mucho tiempo porque la familia de Schumacher no está contando la verdad, pero es como ir contra un muro, no cuentan la verdad", decía el pasado enero.

