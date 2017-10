Los nuevos pobres: españoles, con trabajo y estudios secundarios

Son casi 13 millones los españoles que, según el indicador europeo AROPE, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra ha mejorado ligeramente ya que son un 0,7% menos que el año anterior. El índice AROPE tiene en cuenta tres indicadores: el desempleo, tener ingresos inferiores a 684 euros, y sufrir carencia material severa, es decir, tener problemas para pagar la vivienda, el teléfono o la electricidad. En España el colectivo en peor situación es el de las familias monoparentales con uno o más hijos ya que la mitad de estas familias incumple al menos uno de los indicadores AROPE. En España existe un 2,1 % de la población que sufre los tres factores, se trata de más de un millón de personas que se encuentran en la peor situación económica y social posible.

El sociólogo Juan Carlos Llano, uno de los autores de este estudio, explica que el perfil de los nuevos pobres españoles no tiene nada que ver con la idea que preconcebida que tiene la gente. La mayoría de los pobres de hoy, señala, no están en la calle pidiendo, están junto a nosotros en las colas del supermercado. El 82% son españoles, lo que desmonta esa idea generalizada de que entre las personas sin recursos hay una mayoría de extranjeros. El 71% ha terminado la educación secundaria y hasta un 15% tiene estudios superiores. El 32%, es decir, uno de cada tres pobres, tiene un empleo. Ese es el perfil de los nuevos pobres que crecieron al calor de la crisis y que superada esta no están disminuyendo tan deprisa como aumentan los indicadores macroeconómicos.

La desigualdad territorial

Uno de los graves problemas que refleja el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) son las enormes desigualdades territoriales que hay en nuestro país. Las tasas de AROPE más altas están en Canarias, con un 44%, en Ceuta, con un 41’9% y Andalucía con 41’7%. Las más bajas corresponden a Navarra, con 13%, el País Vasco con 17’6% y La Rioja con 17’4%

Esta desigualdad dibuja un mapa de España dividido en norte sur. La renta media en nuestro país fue el año pasado de 10.708 euros pero no es representativa de la realidad ya que entre unos territorios y otros hay diferencias de hasta 6.000 euros. La renta más alta la tienen en el País Vasco con una media de 14.345 euros por persona y año, le sigue Navarra con 13.408. Las rentas más bajas se registran en Murcia y Andalucía son 8.300 euros.

El Presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza, Carlos Susías, ha recordado que España se comprometió en la estrategia Europa 2020 ha reducir en 1.500.000 el número de personas en riesgo de pobreza. Cuando faltan menos de tres años para cumplir el compromiso estamos, añade Susías, muy lejos de ir por el buen camino. De ahí que esta organización reclame un Plan Nacional o una estrategia específica para abordar el problema de la pobreza en España.

