El prometedor y ambicioso spin off que tiene en mente el creador de 'La Casa de Papel'

Tras un agridulce arranque, que se desarrolló a lo largo de nueve capítulos, Antena 3 abre por última vez La Casa de Papel con el fin de cerrar esta historia de polis y cacos. Este lunes concretamente, la cadena de Atresmedia estrena la temporada final de su serie de atracos con una última tanda de cinco episodios.

El final de 'La Casa de Papel' está a la altura de los mejores minutos de ficción extranjera

Para la ocasión, en CadenaSER.com hemos hablado con Álex Pina, artífice de la ficción y alto mando de la productora Vancouver Media.

¿El mejor final de la historia?

Durante la última presentación de La Casa de Papel, Sonia Martínez, Directora de Ficción de Atresmedia, no dudó en reconocer que el último capítulo de la serie es lo mejor que ha visto en la historia de la ficción española.

Álex Pina, en cambio, se muestra más prudente, aunque totalmente satisfecho con el resultado: "Para mí ha sido el final que más me ha gustado de todas las series que he hecho. Es un capítulo tremendamente poderoso que está a la altura de los mejores minutos de la ficción extranjera".

El creador quiere romper la cabeza al espectador y tiene lo necesario para que así sea: "Los seis capítulos finales son una convergencia bestial y muy poderosa".

Pros y contras de 'La Casa de Papel'

Una vez hecho el balance de La Casa de Papel, Álex Pina confiesa que está especialmente orgulloso de todos esos personajes que están protagonizando el mayor atraco de la historia de la televisión. "Dedicamos muchas horas a diseñar los personajes", afirma el guionista. "Hemos conseguido hacer un viaje frenético con cada uno de ellos sin que haya sensación de vacío".

Pero Pina también admite haber cometido errores, aunque la mayoría los atribuye a la falta de tiempo. "Normalmente, me cuesta tres capítulos para coger el pulso y el tono a una serie. Con La Casa de Papel concretamente me hubiera gustado tener más tiempo".

Los cacos de 'La Casa de Papel' / Atresmedia

Y continúa: "El principio de La Casa de Papel fue muy 'hardcore' porque no teníamos prácticamente preproducción. Aún con todo, la serie ha salido muy bien".

El gran miedo de 'La Casa de Papel'

Aunque se estrenó con un espectacular 25.1% (4.090.000), La Casa de Papel cerró su primera mitad de temporada con un 14,7% (2.196.000), 10 puntos menos respecto a su debut. Ahora bien, ¿a qué se debe este vertiginoso desgaste? "Poco a poco la serie se va erosionado", explica Álex Pina. "La competencia es brutal y la serie tiene un target un poco complicado. De hecho no hemos podido convencer a los más mayores. Tenemos un 10% en ese target y eso nos lastra mucho".

Además, el productor es consciente de los reajustes que sufren las series de televisión una vez asumen su papel en la parrilla, aunque sí esperaban que los índices de audiencia fueran por otros derroteros: "Nuestro gran miedo era estar por debajo de los 2.200.000 espectadores, pero en la primera parte hemos hecho un 16.5% de cuota media con 2.662.000".

Ojalá Netflix quiera hacer el spin off de 'La Casa de Papel'

El spin off más deseado de 'La Casa de Papel'

Hay que soñar a lo grande y desde La Casa de Papel la ambición rompe todos los esquemas habidos y por haber. Mucho se ha hablado de un posible spin off de la serie de Antena 3 y, aunque la idea está ahí, no hay nada previsto por el momento. "La serie tiene un spin off porque hay muchas cosas que robar en el mundo y una banda de atracadores maravillosa". Ahora bien, ¿qué le gustaría robar a los cacos de La Casa de Papel? Álex Pina lo tiene claro: "La Reserva Federal en Estados Unidos".

Aunque la idea es prometedora, Álex Pina descarta que Antena 3 vaya a producirla. "Ojalá venga Netflix y quiera hacerla, pero no es algo que hayamos pensado de momento", afirma.

Comentarios