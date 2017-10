Denuncian a Apple por publicidad engañosa con su iPhone 8 "resistente al agua"

La organización de consumidores Facua ha emitido un comunicado, disponible en su página web, mediante el que explica que ha denunciado recientemente a Apple por publicidad engañosa de su teléfono iPhone 8, el último modelo de la compañía.

Esta demanda, dirigida a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la mercantil Apple Retail Spain SL tiene su sede, alerta de que la compañía anuncia el teléfono móvil como un terminal "resistente a las salpicaduras y el agua" pero que "no cubre los daños producidos por líquidos" en su garantía. Por lo tanto, la asociación denuncia que la empresa no asume responsabilidad alguna de los posibles efectos que la exposición a los líquidos puede tener sobre el terminal.

"Una evidente contradicción"

Facua ha denunciado que liberar la garantía por los "daños producidos por líquidos" supone una evidente contradicción respecto a la campaña emitida durante las últimas semanas, en las que ha publicitado que el nuevo teléfono móvil de la compañía es resistente al agua. Por esa misma razón, considera que existe un caso explícito de publicidad ilícita para el consumidor.

Bajo su punto de vista, el hecho de que Apple atribuya una característica a su teléfono móvil pretendiendo desvincular la misma de la garantía legal, puede implicar que el usuario adquiera el iPhone 8 sin conocer realmente las prestaciones que setán cubiertas por la garantía legal ofrecida. Por esa misma razón, apoyándose en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, la organización ha decidido denunciar a la compañía.

¿Qué dice Apple?

En las características del nuevo iPhone 8, la compañía señala que la resistencia a las salpicaduras puede disminuir como consecuencia del uso habitual: "El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus son resistentes a las salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se han realizado bajo control en un laboratorio y ambos modelos han obtenido la calificación IP67 según la norma IEC 60529. La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. Consulta el manual del usuario antes de limpiarlo o secarlo. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos.

Mientras tanto, la ley en la que se apoya Facua, la Ley 3/1991, de Competencia Desleal asegura que se considerará desleal por engañosa "cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida en la existencia de la naturaleza del bien o servicio, sus características principales como sus beneficios, riesgos, composición, utilización, especificaciones o los resultados que pueden esperarse de su utilización".

