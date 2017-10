Sabina: "No es Cataluña contra España, es Cataluña contra Cataluña"

Joaquín Sabina está presentando su último disco, Lo niego todo, en Ecuador. Este miércoles actuará en Quito, donde ha comparecido ante los medios y, inevitablemente, la prensa le ha preguntado por Cataluña. Aunque no se considera un "opinador político" sino "un ciudadano que se preocupa por las cosas que pasan en su país" ha explicado que, en su opinión, "el siglo XXI es el siglo de borrar fronteras, en lugar de hacer fronteras nuevas": "Yo creo que en Europa, donde yo vivo, los mayores males que ha tenido han sido por culpa del nacionalismo, las dos guerras mundiales, incluso casi la tercera guerra mundial que fue cuando Sarajevo y los problemas con los bosnios, los croatas y tal… Estoy radicalmente en contra de que alguien quiera hacer una patria más pequeñita teniendo una tan grande".

El cantante de Úbeda no había hablado todavía sobre Cataluña, a pesar de que uno de sus mejores amigos, Joan Manuel Serrat, ha sido muy criticado por dar su opinión. Precisamente, porque tiene amigos catalanes como él que lo están pasando mal con la situación, afirma que, aunque la prensa extranjera lo venda como un problema de Cataluña contra España, "es Cataluña contra Cataluña" y lo explica: "Hay familias que no se hablan ya entre ellas, hay amigos míos que no pueden opinar públicamente porque quieren seguir siendo españoles. Es decir, han dividido por la mitad a Cataluña, lo cual creo que es lo peor que puede hacer un gobernante", lamenta.

Comentarios