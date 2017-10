El aplaudido mensaje de Jesús Calleja por los incendios de Galicia: "Me dais asco"

La ola de incendios que asola Galicia ha llevado a muchos rostros mediáticos a dar un paso al frente para reclarar justicia y que los culpables paguen por un fuego que ya se ha cobrado cuatro víctimas.

El último en reaccionar ha sido el aventurero Jesús Calleja, que no ha dudado en utilizar su altavoz en Facebook para desahogarse contra los que cataloga de "terroristas pirómanos".

"Pirómanos seres repugnantes sois los peores terroristas, aniquiláis la vida en todas sus formas incluida la humana", dice el presentador de Planeta Calleja en una carta abierta que ya suma 150.000 'Me gusta' y casi 90.000 compartidos. "Me dais tanto asco que no soy capaz de perdonaros nunca, ni comprender que retorcida es vuestra mente para hacer lo que hacéis. Se os tiene que tratar como terroristas, como bestias inmundas y aparatos de los humanos".

Además, Calleja avisa que solo votará a aquel partido político cuyo programa incluya medidas al respecto: "Leyes duras contra los terroristas pirómanos ya. Solo votaré al partido que imponga estas leyes".

A continuación, te dejamos el comunicado completo que Jesús Calleja ha compartido en su página de Facebook:

Comentarios