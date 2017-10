Internet vuelve a estar dividida, en esta ocasión por un ejercicio de matemáticas de primaria. Este martes, Ignacio Bárcena, a través de su cuenta de Twitter, compartía con sus seguidores una fotografía en la que aparecía un ejercicio de matemáticas de su hijo, un niño de 7 años, que había sido resuelto, bajo el punto de vista de su profesor, estaba mal resuelto.

Pese a que, en un principio, el planteamiento del ejercicio parece sencillo, su resolución se complica al entender la lógica ejercida por el niño para la resolución del mismo. En este ejercicio, el profesor buscaba que los alumnos escribieran con cifra los números que aparecían escritos a continuación. No obstante, el enunciado, llevó al niño a la confusión: "Escribe con cifra los siguientes números".

Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe.@RaquelMartos pic.twitter.com/ilnYYKw0Zv — Ignacio Bárcena (@nachobbb) 17 de octubre de 2017

¿Correcto o incorrecto?

En este ejercicio, los alumnos tenían que reflejar, mediante cifras, los números que aparecían previamente: Diez, noventa y ocho, ochenta y uno, sesenta y seis y treinta. En vez de resolver el ejercicio con los números 10, 98, 81, 66 y 30, el niño decidió poner los números que seguían a los anteriormente expuestos: 11, 99, 82, 67 y 31.

Bajo su punto de vista, el enunciado pedía a los alumnos que escribieran los siguientes números a los que aparecían a continuación. Por esa misma razón, el pequeño de 7 años decidió sumar una unidad a cada número. A pesar de ello, el profesor marcó la resolución del ejercicio como errónea.

La resolución divide a Internet

El padre, a través de su cuenta de Twitter, opina que el que realmente no ha entendido el enunciado es el profesor: "Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe." Mientras que algunas personas opinan que el enunciado no es claro, otras dicen que el profesor debería haberle explicado mejor el enunciado en vez de tachárselo.

No obstante, hay otros que denuncian que siempre haya que meterse con los profesores en estos casos. A pesar de las críticas, el Ignacio Bárcena considera que el profesor es un gran profesional y que cuenta con su apoyo. Entre las respuestas a este tuit destaca la de una mujer que adjunta una fotografía de un ejercicio idéntico al presentado por Bárcena resuelto por una niña de seis años de la misma manera. Por lo tanto, el hijo de Bárcena no es el único que no ha comprendido el propósito del ejercicio por ser demasiado difuso.



