Las series de Netflix que más se ven del tirón el día de su estreno

Tras la llegada de Netflix y otros servicios de vídeo en streaming, el modo de consumir las series y películas de televisión ha cambiado por completo. Atrás quedaron los tiempos en los que había que esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Ahora, gracias a Netflix, puedes ver una temporada al completo el mismo día de su estreno.

Desde que la compañía comenzara a fomentar este tipo de consumo, cada vez es más común ver a personas que realizan maratones de series de televisión para conocer antes que nadie el desenlace de sus series favoritas. Personas que se unen con sus amigos para ver temporadas al completo de series como Narcos o Stranger Things, entre otras, y saber antes que nadie qué es lo que pasa con los personajes de las mismas. Este nuevo concepto se conoce como 'Binge Racing'.

El auge del 'Binge Racing'

El vicepresidente de Netflix, Brian Wright, ha hablado sobre el 'Binge Racing' y cómo cada vez son más las personas que lo realizan. El empresario ha explicado que, entre 2013 y 2016, la cantidad de maratonistas de series ha aumentado en más de 20 veces. Al mismo tiempo, también ha explicado que el número de espectadores que han terminado una temporada en menos de 24 horas asciende a 8,4 millones desde 2012.

Wright equipara lo que está sucediendo a lo que pasaba en el pasado con los libros de Harry Potter o las películas de Star Wars: "Hay más maratonistas porque cada vez tenemos más series de las que todo el mundo habla que los espectadores no pueden dejar de ver, y además quieren ser los primeros en hacerlo. Les llena de orgullo ser los primeros en hablar de ellas en las redes sociales. Me recuerda a la gente que hace cola toda la noche para conseguir el último libro de 'Harry Potter' o entradas para 'Star Wars'. Estamos creando un nivel de entusiasmo entre los fans que creo que es muy emocionante".

Las series más 'maratoneadas' de España

Las 10 series más maratoneadas en España Marvel - The Defenders The Seven Deadly Sins Las chicas del cable Santa Clarita Diet Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore Atípico Amigos de la Universidad Tú, yo y ella Anne with an E Chewing Gum

A pesar de que España no es uno de los países que realiza más maratones de series (Canadá es el país más propenso a realizar este tipo de actividades) Netflix ha querido dar a conocer cuáles son las series que más se ven del tirón en España en sus primeras 24 horas.

Según explica la compañía, la serie de Marvel 'The Defenders' ha sido la más maratoneada de España. La segunda es 'The Seven Deadly Sins' y la tercera 'Las chicas del cable'.

