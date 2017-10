"El dinero me lo ingresó en Suiza López Madrid y me dijo que era para Ildefonso"

El financiero y presunto testaferro Adrián de la Joya aseguró ante el juez Eloy Velasco que el empresario Javier López Madrid le ingresó en el año 2007 una comisión en Suiza para que se la hiciese llegar al que entonces era Exdirector Gerente del Canal de Isabel II, Ildenfonso De Miguel. En su declaración judicial a la que ha tenido acceso la cadena SER, De Miguel asegura que recibió un dinero del que no recuerda exactamente la cuantía y que luego el yerno de Villar Mir, López Madrid, le dijo que tenía que hacer un pago a Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II. De la Joya aseguró al juez Velasco que nunca pagó aquel dinero.

"López Madrid me entregó un dinero y como yo tengo un proyecto muy gordo con él en Africa me dije pues me lo quedo porque estoy teniendo muchos gastos. Cuando me llegó el dinero quedé con él y me dijo que tenía que hacer un pago con ese dinero, un pago a Ildefonso de Miguel y entonces le dije que no lo iba a hacer que no iba a hacer ningún pago a ningún funcionario público ni a ningún político", detalló el financiero al instructor de entonces del caso Lezo, el Juez Eloy Velasco.

El empresario no aclaró durante su interrogatorio cuanto dinero le ingresaron pero la investigación apunta a que fueron 1,4 millones de euros por el proyecto de la línea de Cercanías Mostoles-Navalcarnero.

Comentarios