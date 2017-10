Mirotic explica que Portis le dio dos puñetazos y que ni se enteró

Una fractura en la mandíbula superior retrasará el debut de Mirotic en esta temporada de la NBA que comenzó el pasado martes. El montenegrino estará de cuatro a seis semanas de baja después de una pelea con su compañero de equipo Portis.

Todo comenzó, según cuenta nbamaniacs en las que cita a fuentes cercanas al internacional español, durante un entrenamiento en el que tanto Mirotic como Portis se empleaban a fondo. Las cosas se fueron calentando hasta que después de dedicarse algunos insultos -el llamado 'trash talking'- Portis golpeó a Mirotic.

"Me dio dos que ni me enteré", explica nbamaniacs que explicó acerca del incidente el montenegrino. "No hubo pelea antes y ni me enteré cuando me golpeo", dijo también.

Portis ha sido sancionado por los Bulls con ochopartidos sin poder jugar.

Mirotic, de 26 años, promedió 10,6 puntos y 5,5 rebotes por partido la temporada pasada, y se esperaba que fuese titular en la nueva temporada, que para los Bulls comienza el jueves cuando se enfrenten de visitantes a los Raptors de Toronto.

El internacional español firmó el pasado verano un contrato de dos años y 12,5 millones de dólares garantizados esta temporada para quedarme con los Bulls.

Portis, de 22 años, tercer año también en la NBA, la pasada temporada logró promedios de 6,8 puntos y 4,6 rebotes, y luchaba con Mirotic por el puesto de número cuatro con el equipo titular.

