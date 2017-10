El mensaje de Bisbal a Fernando Alonso con sorpresa incluida

Fernando Alonso prepara en Austin su próxima carrera del Mundial de Fórmula 1 pero no paran de surgir noticias a su alrededor. La más importante, sin duda, la renovación del asturiano con McLaren para la próxima temporada.

No ha sido lo único por lo que ha sido protagonista el bicampeón del mundo. Este jueves el cantante David Bisbal le envió un simpático vídeo a través de Twitter una hora antes de empezar un concierto con un invitado que nadie esperaba.

David Bisbal empezó a hablarle a la cámara: "Fernando estoy aquí con un amigo tuyo" cuando de repente entró en escena Lewis Hamilton, líder del Mundial con su Mercedes y excompañero de Alonso.

Ocurrió en el concierto benéfico "Tidal for Brooklyn" reunió a nombres de la talla de Jennifer López, Stevie Wonder, Jay-Z, Chris Brown, DJ Khaled, Fifth Harmony, Iggy Azalea, Luis Fonsi y Daddy Yankee, entre muchos otros.

Comentarios