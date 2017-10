Rajoy recibe el apoyo de la UE frente al desafío secesionista en Cataluña

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha recibido en Bruselas el apoyo de los principales líderes europeos a su defensa de la Constitución española frente a las aspiraciones de los independentistas en Cataluña. Aunque el conflicto catalán no formaba parte de la agenda de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, la mayoría de líderes respaldaron la política del Gobierno español para solucionar el conflicto en Cataluña.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha apoyoado al Gobierno español frente al independentismo en Cataluña y ha defendido que la solución a este conflicto "tenga como base la Constitución española". Merkel ha realizado estas declaraciones al llegar a la cumbre de líderes de la UE de Bruselas, que se reúnen entre hoy y mañana y en la que el conflicto catalán se ha colado en las conversaciones pese a no estar incluido en el orden del día.

La canciller alemana ha subrayado que apoya la posición de Madrid en el conflicto sobre Cataluña y destacó que el Ejecutivo español cuenta en este asunto con el apoyo de los principales partidos políticos españoles. "Apoyamos la postura al Gobierno español", ha señalado la canciller, que reclamó una "solución que tenga como base la constitución española", tal y como ya ha pedido en ocasiones anteriores en los últimos días.

Merkel ha asegurado también que en la cumbre de líderes se hablará del avance de las negociaciones con Reino Unido, que han avanzado en los términos del divorcio, "pero no lo suficiente" como para que Bruselas y Londres puedan empezar a pergeñar cómo será su relación futura.

También se abordarán las relaciones con Turquía, un país que, a juicio de Merkel, avanza en la "dirección equivocada" en el ámbito del estado de Derecho, pero está cumpliendo su parte del acuerdo sobre los refugiados, por lo que consideró que debería seguir recibiendo el dinero comunitario acordado.

Por último, la canciller ha dicho que los 28 reiterarán su apoyo al acuerdo nuclear con Irán, como ya anunciaron esta semana Londres, París y Berlín en un comunicado conjunto, después de que EEUU haya dado los primeros pasos para abandonarlo.

Un mensaje de unidad para España

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que la cumbre estará marcada por "un mensaje de unidad" de los países de la Unión en torno a España. "Este Consejo estará marcado por un mensaje de unidad, de unidad en torno a los Estados miembros de cara a las crisis que puedan conocer. Unidad en torno a España", ha dicho Macron a su llegada.

También habrá "una unidad muy fuerte" en la discusiones sobre el brexit, "porque todos estamos unidos sobre las constataciones, los intereses y las ambiciones con un mismo negociador, Michel Barnier", ha añadido el mandatario francés.

Además de Merkel y Macron, también habló sobre Cataluña el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la conferencia de prensa que ofreció tras reunirse con los líderes europeos. En ella, reiteró su respaldo al Gobierno de Rajoy y rechazó invitar a Puigdemont a la Eurocámara porque no pretende "reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España".

También Mark Rutte, primer ministro holandés, respaldó las decisiones que tome Rajoy porque cree que actúa siguiendo la opinión del Tribunal Constitucional, que recordó que ha considerado ilegal el referéndum en Cataluña del 1 de octubre. Su homólogo luxemburgués, Xabier Bettel, apostó por "encontrar una solución política, diplomática, de hablar todos juntos" en Cataluña pero siempre respetando la Constitución española.

Rajoy, que no quiso hacer declaraciones a su llegada a Bruselas, ocupa en estas cumbres el asiento contiguo al del primer ministro belga, Charles Michel, quien en una entrevista días atrás dijo que si fracasaba el diálogo en Cataluña, cabría plantearse una mediación internacional. Ambos se han saludado protocolariamente al inicio de la cumbre y Michel ha asegurado que no hay ninguna crisis entre los dos gobiernos por esas declaraciones de las que cree que ha habido una "dramatización mediática". Además, ha reiterado que su posición respecto a la crisis institucional en Cataluña es condenar la violencia y llamar al diálogo entre las partes y al respeto del orden nacional e internacional. Fuentes del Gobierno español aseguraron que "no hay ningún problema con Bélgica" por este asunto.

Por su parte, el primer ministro esloveno, Miro Cerar, consideró que la independencia de su país de Yugoslavia hace 26 años no es comparable a la situación en Cataluña, crisis para la que pidió una solución pacífica dentro del orden constitucional español.

En una reunión previa a la cumbre y a la que asistieron, entre otros, Merkel, y el presidente de la Comisión, Jean Claude Juancker, los líderes del Partido Popular Europeo también cerraron filas ante las decisiones que debe tomar en los próximos días el Gobierno español. A su llegada a esa reunión, el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi abogó por una solución dialogada que permita en un futuro un "referéndum controlado" y "legal" y que esté "enmarcado en la legitimidad constitucional" española.

