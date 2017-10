Albert Rivera, a Puigdemont: "Ninguna democracia puede aceptar chantajes"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que una democracia europea "no puede aceptar chantajes" de nadie y lo ha hecho tras conocer la respuesta que ha dado hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. Rivera, que ha participado en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, ha señalado que si España no se plegó a los "chantajes" del 23-F o del terrorismo, "no lo va a hacer ahora".

"Bienvenida" cualquier iniciativa para reformar este país, ha dicho, pero ha rechazado aceptar la "ilegalidad" del Govern, insistiendo en que el Ejecutivo tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución para la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. La opción de una convocatoria de elecciones, según indicaron ayer fuentes del Gobierno, podría ser válida para la vuelta de la Generalitat a la legalidad, pero subrayaron que dependería de cómo se hiciera.

De eso precisamente hablaron Rivera y Rajoy en la reunión que mantuvieron por la tarde en el palacio de la Moncloa y también de la posibilidad de que el Senado se reúna la semana que viene para activar este mecanismo, ha explicado el líder de la formación naranja.

Ha asegurado, sin embargo, que no está al tanto de los detalles "técnicos" del procedimiento, que corresponde ejecutarlos al Gobierno, ha zanjado respondiendo a los periodistas.

Rivera ha recordado que cuando el expresidente de EEUU Barack Obama recibió una carta de un grupo de independentistas de Texas reclamando la secesión, les contestó que en su país se había trabajado "muy duro" para defender la Constitución, donde existe el derecho a enmendarla o a elegir un nuevo gobierno, entre otras cosas, "pero no existe el derecho a dividir".

Hay que aplicar la Constitución para "restituir" la democracia en Cataluña, insistiendo en que el artículo 155 está "copiado" de la Carta Magna alemana, previsto igualmente para casos de "rebelión" como el de la Generalitat. "No estamos obligados a que nos gobiernen los independentistas", ha recalcado Rivera al pedir "un horizonte electoral" para salir de esta crisis institucional.

Durante su intervención en este foro ha criticado al Gobierno por no tener "un plan de Estado" y por no haber liderado "el mensaje" mientras el independentismo lanzaba una "batalla propagandística" que ha ido calando.

Y ahora en este escenario, el presidente de Ciudadanos solo ve la vía electoral, abogando por un "pacto político previo" a las elecciones, que comprometa a los partidos que "respetan la ley" para apoyar la lista más votada para que no gobierne el independentismo. "¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros partiditos? Yo sí, porque me juego mi pasaporte y me juego todo", ha asegurado Rivera.

