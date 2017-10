Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama

Se calcula que una de cada ocho mujeres tendrá que plantar cara al cáncer de mama. Tras el diagnóstico pasará por las salas de quimio, las sesiones de radio y el quirófano. Se trata, nos cuenta Arantxa, de una enfermedad muy dura, y sabe de lo que habla porque ha pasado dos veces por la experiencia. En el 2008, nos cuenta, "fui al médico por unas secreciones que creía relacionadas con la mastitis que tuve tras el nacimiento de mi primer hijo, jamás se me pasó por la cabeza que podía ser cáncer. Pero el diagnóstico fue claro, pasé por la operación y la radio". Dos años después llegó el segundo diagnóstico y, sigue contando Arantxa, "me sometí a una mastectomía radical y después a la reconstrucción del pecho. Hoy estoy muy bien, añade, bueno, me ha quedado el brazo tocado y tengo una minusvalía del 52% pero estoy viva, que es lo importante".

El cáncer de mama es una de las enfermedades que más ha mejorado sus expectativas de vida en los últimos años. Actualmente, en España, el 85% de los casos se cura. La investigación está consiguiendo que aumente el número de supervivientes pero también es fundamental que las mujeres pongan de su parte. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer insisten en la importancia de no descuidar las revisiones ginecológicas. Y es que está demostrado que la detección precoz multiplica el número de posibilidades de curación en este tipo de tumores.

Los hábitos de vida saludables disminuyen, está demostrado científicamente, las posibilidades de desarrollar un cáncer. Según un estudio epidemiológico del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM), las mujeres españolas que llevan un estilo de vida sedentario tienen un 71% más de riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Una dieta equilibrada también ayuda a la prevención del desarrollo de estos tumores.

Para apoyar a las mujeres con cáncer de mama, hoy más de 90 edificios de 28 ciudades de toda España se iluminarán de rosa. Las ciudades que participan en esta campaña son Albacete, Ávila, Barcelona, Cáceres, Castellón, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Granada, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Logroño, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.

