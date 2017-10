Sam Smith actuará por primera vez en Madrid y Barcelona

El cantante y compositor británico, Sam Smith, ha confirmado este viernes que dentro de su gira europea hará parada en dos puntos de España: Barcelona y Madrid. Los días 15 y 16 del próximo mes de mayo la música pop inundará el Palau Sant Jordi y el Palacio de los Deportes respectivamente.

En la gira aprovechará para presentar su nuevo album 'The Thrill of it All' cuya publicación está prevista para el 3 de noviembre, grabado bajo la producción ejecutiva de Steve Fitzmaurice y Jimmy Napes, con el que ya había trabajado en su exitoso primer álbum, 'In the lonely hour' (2014).

De manera altruista, Sam Smith se ha asociado con la iniciativa 'PLUS1' en esta nueva gira, por lo que 1 euro de cada entrada irá destinado al proyecto War Child para proteger, educar y defender los derechos de los niños atrapados en la guerra.

Las entradas saldrán a la venta en la web de su promotora, Live Nation, el jueves 26 de octubre a las 10:00 y en el resto de puntos de venta el viernes 27 a la misma hora.

El cantante ya intentó actuar en 2015



Aunque el cantante se va a estrenar en mayo de el año que viene en España, ya tuvo previsto actuar con anterioridad en el festival DCODE de 2015, pero un problema de salud le impidió salir al escenario.

A escasas horas de que empezará su actuación, los organizadores del evento emitieron un comunicado del propio artista que decía que tenía una "infección en las vías respiratorias" y que lamentablemente no podría cantar como estaba previsto.

